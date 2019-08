Tam kde lišky dávají dobrou noc, zahrada přerostla přes plot k silnici

Místo, které nebylo lehké vytvořit a všechny to stálo opravdu velké úsilí. Pro rodinu paní Renaty jeden z důvodů, proč má pro ně jejich zahrada obrovskou hodnotu jako to nejmilejší místo pro odpočinek. Původně to byl pozemek zarostlý kopřivami prorůstajícími zrezavělou zemědělskou technikou.