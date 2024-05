Nový handheld Asus ROG Ally X má dramaticky navýšit výdrž

ROG Ally X je vylepšená verze současného modelu, která by měla vyřešit dvě největší bolístky – slabou výdrž a problém se čtečkou microSD karet spojený s přehříváním. Ačkoliv Asus slibuje oznámení až na 2. června, server The Verge se dostal k prvním oficiálním informacím.

„Nepočítáme s 30 až 40 procenty větší kapacity baterie. Počítáme s mnohem větší kapacitou,“ řekl serveru Shawn Yen, viceprezident společnosti Asus. Kvůli tomu také bude model X o něco těžší.

Ally X bude mít jiné uspořádání na základní desce, čímž by se měl vyřešit i (oficiálně nikdy nepřiznaný) problém s čtečkou SD. Zvětší se slot pro SSD M.2 2280, což usnadní instalaci SSD třetích stran. Přepracován má být i modul joysticků, který zajistí lepší vyměnitelnost. Měl by mít také víc paměti RAM. Co zůstává při starém, je procesor AMD Z1 Extreme i 7palcový LCD displej.

Ačkoliv prozatím neznáme přesné specifikace, Asus potvrdil nárůst ceny. Ally X bude při uvedení dražší než původní model, který začínal, v případě výkonnějšího modelu, na 19 490 korunách.