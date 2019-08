Zahradničení je v Jizerských horách sázkou do loterie, což vůbec nevadí

„Dnes, kdy u nás v Jizerských horách roste na loukách jen pár druhů travin, se člověk musí postarat alespoň o zahrádku, aby kolem domu něco kvetlo a vonělo,“ konstatuje čtenářka. S tím, že po letitých zkušenostech dali na své zahradě přednost trvalkám, které dělají zahradu každý den jinou.

Zahrada paní Jany je v nadmořské výšce kolem 700 metrů, kde je téměř osm měsíců zima a sníh. „O zbývající měsíce příznivé pro okrasu našich zahrádek se musí jaro, léto a podzim s pochopením podělit. Trvalky si samy rozhodnou, kdy mohou prozradit svoji existenci a ze studené země vyrašit zelenými lístky bez obav, že je spálí přízemní mrazík,“ píše.

Půda na zahradě je prý navíc hodně kyselá a každý pokus člověka jako zahrádkáře o změnu tu vede k podpoře bohaté populace nepříjemných plevelů od žabince až po rdesno nebo pýr. I proto tu rodina vše řeší bez chemie.

Přes všechna úskalí horské oblasti tu po krátké léto s úspěchem kvetou pivoňky, třapatky, floxy, šuškardy, žluté hořce, zahradní měsíčky či levandule. „Jednou ladí do fialové, pak převládá žlutá, oranžová, jak to příroda zařídí. Botanikové by si nad tou ’bramboračkou’ zdaleka ne původních druhů zřejmě trhali vlasy, ale to je tak všechno, co by proti tomu mohli dělat,“ píše čtenářka.

Rodina se samozřejmě snaží také o hospodářské využití pozemků: „Výborně se u nás daří hlavně rybízu. Ptáte-li se ale po odrůdě, musím vás zklamat. Jde o původní keře s výsadbou vážící se ke dnům výstavby naší chalupy a sto let již určitě překonaly.“ A výjimečné je to tu i s jahodami. „Jejich sezona u nás začíná na přelomu července a srpna a úroda bývá vždy překvapením. Buď pár drobných plodů, o které se podělíme s kosy a slimáky, nebo mísy rudých sladkých jahod, o nich si obdarovaní příbuzní myslí, že jsme je přivezli ze Sibiře,“ bere paní Jana tyto skutečnosti s humorem.

Podobnou sázkou do loterie je pěstování brambor, hrášku, mrkve, ředkviček, cibule a další zeleniny. Podaří se tu ale občas i husarský kousek: jednou například zasadili kilo cibule sazečky a sklidili jich několik kbelíků a čtyři kolečka – nakonec to bylo půl metráku krásné cibule.

A naopak. „Když moje dcera poprvé přivedla na návštěvu svého budoucího manžela, chtěla ho moje maminka jaksepatří pohostit a šla na zahrádku pro pár mrkví. Vybrala ty největší, ale přesto to byly štíhlé jednohubky dlouhé čtyři až pět centimetrů. Větší ten rok prostě nevyrostly. Dokud se v dalších letech sám nepřesvědčil, jak se to u nás v horách se zahradničením má, považoval minimrkvičky za zvláštní odrůdu, kterou jsme s láskou a péčí pěstovali jen pro vzácné hosty,“ popisuje paní Jana specifika drsných přírodních podmínek v horách. Pro ni je její zahrada prostě každý den jiná a každý den krásná.