Čtenáři ocenili citlivý přístup k téměř stoleté zahradě po předcích

Soutěž Nejkrásnější zahrada jsme vyhlásili na počátku června a do prvního kola vybrali osmnáct zahrad z těch, které jste do 3. července zaslali do redakce prostřednictvím soutěžního formuláře.

Soutěž Nejkrásnější zahrada trvá až do 14. 8. 2019 Chcete se zúčastnit 2. kola soutěže? Sepište příběh své zahrady, popište ji, nafoťte a spolu s vašimi údaji (a adresou na území ČR) vložte do soutěžního formuláře ZDE.

V anketě, kterou jsme zveřejnili 10. července jste pak mohli hlasovat celý týden, až do středečního dopoledne 17. 7. Rozhodli jste o tomto umístění:

Všech pět výherců obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu: benzinovou rotační sekačku, elektrickou strunovou sekačku a akumulátorové nůžky na keře (viz snímky a popis níže), každý v maloobchodní hodnotě cca deseti tisíc korun. Blahopřejeme, výherce budeme kontaktovat e-mailem.

Čím vás vítězné zahrady přesvědčily, že si výhru zaslouží?

1. místo: Téměř stoletá zahrada obnovená s úctou k předkům i krajině

Zahradu založenou v roce 1926 obnovoval jeden z členů rodiny po dobu dvaceti let. Rybníček si oblíbily divoké kachny, které sem v podvečer přilétají od Sázavy.

Zahrada u rodinné usedlosti u Sázavy, založená v roce 1926, citlivě zrevitalizovaná i s ohledem na okolní krajinu. Vše v nádherné fotogalerii.

2. místo: Extrémně svažitý pozemek podpírají kamenné zídky i pražce

Zahrada v malé obci na Brněnsku je vybudována na svažitém, hodně kamenitém pozemku.

Svažitý pozemek u domu v malé obci na Brněnsku upravila rodina do aktuální podoby bez jakýchkoliv znalostí či zkušeností. Prostě se do toho pustili.

3. místo: Zahrada na Vysočině, kterou na samotě u lesa vybudoval dědeček

Pohled od jezírka, přes žlutě kvetoucí irisy (zahrada na Vysočině u lesa)

Příběh zahrady na Vysočině se začal psát před čtyřiceti lety, kdy našel děda pana Juraje klidné místo daleko od ruchu města a každodenních starostí na louce u lesa. Začal je přetvářet v místo, které je milé i jeho potomkům.

4. místo: Obnovil záhony trvalek, přidal nová zákoutí a zahrada kvete celý rok

Zahrada na Karvinsku nejen na prahu léta hýří barvami.

Příběh této zahrady na Karvinsku začal před dvanácti lety. Tehdy to byl pozemek se starými skleníky, ohrádkami pro slepice a záhony s trvalkami.

5. místo: Rozkvetlá zahrada v centru Hodonína, kde se relaxuje i sbírá úroda

Zahrada u starého domu koresponduje s atmosférou místa. Asi byste netipovali, že jde o zahradu v centru města, nedaleko kruhového objezdu.

Zahrada u téměř stoletého domu u kruhového objezdu v centru města byla v roce 2013 zdevastovaná a zanesená od náletů. Dnes vypadá úžasně.