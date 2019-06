Rozkvetlá zahrada v centru Hodonína, kde se relaxuje i sbírá úroda

Zahrada, kterou paní Andrea přihlásila do aktuálně probíhající soutěže Nejkrásnější zahrada, není velká. Celkově asi 400 m², ovšem rodině paní Andrey to stačí. (Pozor, příspěvky do prvního kola soutěže lze zasílat pouze do 3. července 2019. Později odeslané mohou být zařazeny až do kola druhého.)

S úpravami zahrady manželé začali okamžitě, stejně jako s rekonstrukcí domu. Paní vymyslela, jak bude zahrada vypadat, aby se v ní cítili dobře, a manžel byl hlavním realizátorem. Nejen kvůli omezenému rozpočtu se pak snažili vytěžit co nejvíc z použitých materiálů, pro které se hledalo nové uplatnění při rekonstrukci domu.

A společně pak vybírali, co do ní. „Květiny jsem vybírala sama, ale manžel se mě pokaždé zeptal, jestli je ta kytka k jídlu. Také proto se u nás na zahradě snoubí květiny s plodinami k jídlu,“ popisuje paní Andrea svou zahradu.

Také máte krásnou zahradu a chcete se s ní pochlubit? Sepište příběh své zahrady, prozraďte, jak na ní hospodaříte a jak ji užíváte, nafoťte ji a vše (s kontakty a adresou na území ČR) vložte ZDE do soutěžního formuláře

Na první pohled to tak nevypadá, ale své místo tu mají i záhonky se zeleninou, schované mezi těmi okrasnými. Stejně tak bylinky a ovocné keře i stromky.

Zahradu po obvodu lemuje záhon trvalek, zakomponované jsou do něj i stromy a keře.

Cílem byla zahrada na pohled krásná, která bude zároveň přinášet i trochu ovoce a zeleniny. Hlavně je to ovšem malý ráj v centru města, kde se každý rád schová před každodenním shonem, a kde rádi tráví čas i přátelé rodiny.