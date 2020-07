Nejprve postavili domek u lesa. Pak se vrhli na jezírko se slanou vodou

Zvládli to natolik hladce, že nakonec stál na parcele rodinný dům. Není divu, že se do stavby na tak krásném místě naše čtenářka zamilovala. A na svět přišla i zahrada, jejíž fotografie zaslala do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada.

Koneckonců plány se zahradou začala paní domu pomalu dávat dohromady už v době, kdy ještě nebylo dostavěno. Nejdříve se s manželem vrhli na stavbu skleníku na pěstování vlastní čerstvé zeleniny, pak připravili předzahrádku na bylinky a nějaké ty záhonky na mrkev, hrášek a podobně.

Pak paní Miriam postupně začala sázet keříky, květiny a traviny, které doslova miluje a na fotografiích je to vidět. „Těch kamenů, kamínků a štěpky, co jsme navozili a roznosili mezi rostliny, to nelze ani spočítat,“ popisuje postupný vznik zahrady. S trávníkem si také dokázala poradit. „Časem vyrostla travička pro bosé nožky jako stvořená,“ popisuje vítězoslavně.

Po dlouhém rozmýšlení se rodina nakonec rozhodla i pro vybudování jezírka se slanou vodou, které s citem zasadili do terénu a propojili se zelení zahrady. Pro paní domu to opět znamenalo spoustu práce – a pro ni osobně současně i zábavy – s umístěním kamenů, kamínků i skalniček.

Terasa prý už byla jen třešničkou na dortu. „Za těch pět let, co tady bydlíme, přikoupím občas nějakou trvalku či keřík jen tak pro radost. Miluji práci na zahradě, vůni květin, když rozkvétají na jaře, i večerní posezení u jezírka. Už si neumím představit, že bych bydlela jinde. Je to můj život,“ prozradila čtenářka.

Jak to vidí zahradní architekt Ferdinand Leffler „Děkujeme paní Miriam za snímky zahrady, na níž je vidět, že majitele stála už spoustu času a úsilí. Výsadby jsou čisté a trávník skoro golfový. Moc se mi líbí ty fotografie, kde slunce prosvítá mlhovým oparem. To je atmosféra, kterou si osobně také moc užívám. A tato zahrada má nakročeno k tomu, aby byla příjemným prostorem k trávení času. Jen si myslím, že zahradě zatím chybí hmota stromů. Moc bych doporučil nebát se ´rozbít´ i širé lány trávníků, i když se bude hůře sekat. A co by podle mého názoru zahradě dále pomohlo, je zjednodušení okrajové vlnovky výsadbových záhonů, je zbytečně moc divoká. Stačily by pozvolnější oblouky, zahradu by to uklidnilo. Líbí se mi řešení bazénu zapojeného do zeleně. Jen bych znovu doporučil, nebojte se pořádných dřevin a stromů, tak jak to u vody běžně vidíte. Zatím jen tak polehoučku našlapujete. Přeji radost a pohodu. Žijte ve své zahradě. Ferdinand“