Vysnili si zahradu s houpačkou, levandulí a vlastní úrodou pro děti

Jak to vidí zahradní architekt a jak projektant? Tentokrát se k zahradě výjimečně vyjádřili nezávisle na sobě, a přesto v podobném duchu, dva odborníci z atelieru Flera. Zahradní architekt Ferdinand Leffler:

Je pro mě opravdu velmi těžké komentovat zahradu, na níž je zcela evidentní, kolik na ní manželé nechali hodin své práce. Proměna ruiny v prostor, který pro rodinu, zdá se, skvěle funguje, je sama o sobě chvályhodná a věřím, že pro mnohé čtenáře i povzbudivá.

Z pozice profesionála ale nemohu neokomentovat za mě zbytečně pestré a nečeské kombinace výsadeb a na můj vkus příliš divoký průběh okraje záhonů. Ani zpracování lemováním kostkou mi zde nepřijde vhodné. Myslím, že by prostoru prospělo zjednodušení a výsadba pár stromů, klidně i v prostoru zahrady, tedy neorientovat výsadby jen na okraj. Místo barevných mulčů bych doporučil dosadbu půdopokryvných trvalek. Plot imitující kámen se mi nelíbí a určitě bych ho nechal porůst nějakou vhodnou lianou, třeba právě vinnou révou, proč ne. Pergolu bych také obalil zelení obalil a vzhledem k sousedícímu grilu asi i rozšířil zpevněnou plochu mimo půdorys zastřešení, aby zde pobyt i vaření byly naprosto pohodlné.

Manželům přeji spoustu radosti z úrody, zeleninové zázemí mají tedy poctivé a parádní. Hodně štěstí. Zahradní projektant Jiří Stiborek:

Na zahradě je vidět velké úsilí do ní vložené a z jejího popisu vnímám i radost, kterou přináší. To je nejlepší odměna za odvedenou práci.

Velmi dobré mi přijde propojení domu a zahrady bočním vstupem, tím se zahrada stává podstatně dostupnější například i pro každodenní používání bylinek na vaření. Zahrada je pěkně funkčně členěná po logických celcích, velkou část zabírá užitková část, která plní velmi dobře i funkci estetickou. Dobrý je i dvojí prostor pro posezení: altán pro společenské posezení blíž funkčnímu zázemí v domě a relaxační část ve stínu stromu ve vzdálenější části zahrady.

Doporučoval bych ovšem jednotlivé prvky sjednotit materiálově, volit spíše jeden charakter mulče a lemování okrasných i produkčních záhonů, akcentovat spíše prvky zeleně a technické prvky utlumit. Nebál bych se vysadit do centrální části alespoň jeden strom a na pevném oplocení nechal vyniknout popínavky.