Ruině starého mlýna vdechli novou duši, s citem budují i jeho zahradu

Jak to vidí odborník z atelieru Flera? Očima zkušeného profesionála na zahradu pana Dalibora nahlédl zahradní projektant Jiří Stiborek: „Na této zahradě byla vykonána spousta práce. Velmi povedené jsou velkorysé vyvýšené záhony, modřín je pro tento účel vhodná dřevina. Oceňuji rovněž použití lučních společenstev, která dle fotografií dobře pasují k charakteru širšího okolí stavby. Dovedu si velmi dobře představit masivnější použití tohoto typu záhonů v zahradě, a to na úkor trávníku, který je ve finále na péči dosti náročný. Líbí se mi rovněž použití artefaktů z původního stavení, byl bych však opatrný s umísťováním prvků do prostoru zahrady, aby toho nebylo příliš a dominanty se navzájem nepřetlačovaly.

Doporučil bych obecně zvětšit výsadbové plochy a pracovat víc s přirozenými tvary rostlin a nechat rostlinám dostatek prostoru, aby se projevily v plné kráse. Například po obvodu pozemku či kolem altánu lze docílit lepšího soukromí bez nutnosti pečovat o stříhaný živý plot. Perfektně tady poslouží výsadba jinak prostorově náročnějšího volně rostoucího živého plotu s předsadbou kvetoucích trvalkových výsadeb. Přidal bych také několik velkých stromů, které budou pěkně stínit a dodají prostoru hmotu.“