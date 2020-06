Nadšenec exotické flory pěstuje u Mikulova kromě vína i palmy či olivy

Netradiční zahrada na jižní Moravě je budována více než deset let. Oteplování, záliba majitele v exotických druzích a nástup suchých let ji postupně přetvořily doslova v subtropickou oázu. Současně je to první zahrada vybraná do 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada.