ANKETA: Vyberte pět výherců z prvního kola soutěže Nejkrásnější zahrada

Letošní soutěž o nejkrásnější zahradu jsme odstartovali na konci dubna, kdy se mnozí z vás na své zahrady na chalupě vzhledem k nejrůznějším opatřením ještě ani nedostali. Nebo jste na ně naopak měli více času než obvykle?

Pochlubte se také snímky a příběhy svých zahradních království. Ty, které redakci něčím zaujmou, zařadíme do 2. kola soutěže o zahradní pomocníky značky Fieldmann. Zasílat příspěvky do soutěže lze až do srpna, ovšem čím dříve si uděláte na vyfocení a popis své zahrady čas, tím větší budete mít šanci na zařazení svého příspěvku do soutěže. (Pravidla soutěže najdete zde.)