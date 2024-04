Mleté maso zamotalo mnoha mistrům grilu hlavu. Vyřazovala však pizza

Když se soutěžící dozvěděli hlavní téma tohoto grilovacího kola, rozsvítily se jim v očích plamínky radosti. Přece jen – kdo někdy negriloval mleté. Jen se jim trochu zakabonila tvář při představě, že k němu budou muset podávat vlastnoručně vyrobené pečivo.

To by nemusel být problém nebýt časového limitu, který byl tentokrát pouhá hodina a půl, což vyloučilo všechny burgerové bulky a vše, co musí kynout. A tak se úvodní porada smrskla do vzpomínání, jak se připravují různé nekvašené chleby a placky.

Další zádrhel: zvolit čisté hovězí jako do burgerů, anebo obvyklejší kombinaci hovězího s vepřovým? A které partie jsou nejvhodnější? Anebo jít úplně jinou cestou a namlít třeba skopové?

Občas se soutěžícím podařilo trošku rozhodit Zdeňka Pohlreicha. Třeba Pricky s Luckou chtěli dělat mleté na citronové trávě, a tak si ze zásob vybrali zbytečně velký svazek suroviny, čímž Pohlreicha vyprovokovali k poznámkám o nenechavých Češích a úsloví „hamty hamty“. „Je to taktik a hráč,“ zhodnotili postup Prickyho porotci.

Navíc byl trochu šokovaný tím, že se všichni soustředili na maso, ale jen málokdo se soustředil na to, aby věnoval péči pečivu, které nakonec potřebuje delší čas přípravy.

Podle toho to také dopadlo, s některými chleby by se mohly zatloukat hřebíky. Ale asi nejzávažnější chybu předvedla dvojice Martina a Jirky, která připravila cibuli v mletém, ale neodhadla dobu přípravy. Takže cibule zůstala prakticky syrová, a tak se hoši rovnou odebrali do rozstřelu.

Podobný osud potkal i Dannyho s Danielou za vysušené maso. To Romanovi s Janou se maso samotné docela povedlo, ale jejich nabídka zeleninového salátu a omáček nenadchla.

Jenže to nejzajímavější teprve začalo v poslední třetině pořadu. Host pořadu, excelentní michelinský kuchař Roman Paulus, pro rozstřel vymyslel úkol, který pošimral žaludek všech tří dvojic soutěžících. Měli upéct pizzu. Mohli si vybrat, zda chtějí na grilu na dřevěné uhlí, či plynovém.

Česko na grilu Pořad můžete sledovat každé pondělí večer na Primě, anebo týden předem na Prima+.

A jak jsou na tom sami porotci? Paulus má rád spíše rustikální se sekanými rajčaty místo passaty a Pohlreich si neodpustil žertík. Člověče, já bych si dal hawai,“ narážel na to, jak podle průzkumu Barometr Food lidé obecně neuznávají pizzu na sladko.

Porotci byli milosrdní v tom, že se snažili radit soutěžícím, jak správně pracovat s těstem, největší problémy s vyválením pravidelné placky měla dvojice Danny s Danielou. To je tím, že neměla vůbec žádné zkušenosti.

Nakonec však, když došlo na lámání chleba a práci s grilem, poslechli svůj instinkt a udělali pizzu ne sice vzhledově perfektní, ale rustikální a nesoucí punc domácí přípravy. A navíc dobře propečenou a ochucenou.

Bohužel toto se nepovedlo Martinovi s Jirkou, kteří podcenili rozpálení pizza kamenu, takže jejich placka nejenže neměla barvu, ale byla téměř syrová. A tak se není čemu divit, že pro ně soutěž skončila.