Víkendová zahrada rodičů, kteří i úžasné jezírko zvládli vybudovat sami

Soutěžní příspěvky posílejte do 12. 8. 2020 Chcete také soutěžit o ceny vyobrazené níže? Sepište příběh své zahrady, prozraďte, jak dlouho na ní hospodaříte, jak ji užíváte a co na ní máte nejraději, nafoťte ji a spolu se svými údaji (a adresou na území České republiky) vložte nejpozději do 12. srpna 2020 (do 12:00) do soutěžního formuláře. Příspěvky, které redakci zaujmou, zpracujeme, zveřejníme a zařadíme do soutěžní čtenářské ankety. Samozřejmě, že čím dříve svůj příspěvek do soutěže zašlete, tím větší šanci na zařazení do soutěže máte. (Zde najdete podrobná pravidla soutěže).