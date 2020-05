Vybudovali rodinný aquaponický skleník. Dá jim čerstvou zeleninu a ryby

I toho kapra by jim totiž měl do Vánoc vyprodukovat aquaponický skleník, principiálně postavený na vzájemné prospěšnosti chovu ryb a pěstování plodin, přitom s velkou úsporou vody. Ideálně by měl fungovat celoročně.

Paní Petra toto společné dílo dvou nadšených mladých rodin a svých rodičů, na jejichž pozemku tato unikátní zahrádka vzniká, přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2020. A vzpomíná, jak na podzim 2015 její manžel Martin spolu s druhým, tehdy také teprve nastávajícím tatínkem Michalem stavěli vzdušné zámky a představovali si zdravou zeleninu pro své děti. V únoru dalšího roku už běhali s metrem po zahradě Petřiných rodičů v místě bývalého skleníku. Hlavně tatínek totiž nadšení mladých mužů sdílel.

A jestliže do té doby jejich tři ženy jen obracely oči v sloup, v březnu už stály v kuchyni a zabezpečovaly proviant a ubytování. Tehdy totiž oba tatínci a Petřin táta vzali do ruky lopaty a kolečka, občas jim vypomohli brigádníci. Kluci, kteří do té doby pracovali hlavně na počítačích, vykopali a na kolečkách odvezli 180 tun zeminy. Z těch mj. vyrostla bylinková spirála a pár zeleninových záhonků.



Poté přišla vhod truhlářská dílna Michalova táty, kde se chystalo bednění na následnou betonáž. „Nutno dodat, že nikdo z přítomných není odborník ve stavebnictví, i když je Michal projektant,“ popisuje statečná mladá žena, na níž je třeba obdivovat odhodlání a trpělivost.

Za společným dílem je spousta dřiny a odříkání

Všichni totiž přes týden chodili do práce, víkendy trávili „na skleníku“, mezitím jim vyrůstaly děti, takže mladé matky toužily i po rodinném životě a odpočinku. Dnes na to vzpomínají jako na velmi náročné období. Práce na skleníku se protahovaly povinně naordinovanými rodinnými víkendy, které se koordinovaly měsíc dopředu, aby manželské páry dokončení skleníku vůbec ustály.

Jak to vidí zahradní architekt Ferdinand Leffler: „Tedy s aquaponickým skleníkem jsem se naživo ještě nesetkal, ale musím se přiznat, že těmto promyšleným ‚koloběhům‘ samozřejmě fandím a vnímám je jako fascinující a zodpovědnou odpověď na nehospodárnost a plýtvání, kterému jsme diváky na straně druhé, která je bohužel stále ve značné převaze. Na facebookovém deníku, který si tvůrci tohoto zeleného ‚perpetuum mobile v průběhu realizace vedli, jsem našel jeden krásný hashtag: #sobestacnostjasnavolba. Myslím, že hovoří za vše. Tedy nejen ta soběstačnost celého pěstebního systému, navíc vše začalo tím, že si to parta nadšenců pěkně postavila kompletně sama. To jsou momenty, kde mi jistě odpustíte to, že se do hodnocení estetiky raději nebudu pouštět, bylo by to trapné. Tleskám a přeji hodně zdaru!“

Další rok už došlo na důkladné ladění technických záležitostí. „Informace se hledaly za pochodu, Michal kreslil technické plány po nocích, čas na to hledal mezi prací a rodinou. Vše se muselo podrobně plánovat kvůli velmi omezenému manipulačnímu prostoru na malé zahrádce,“ popisuje čtenářka.

Dokončování nerezové střešní konstrukce (2019)

Přípravy na betonáže se tehdy zdály nekonečné, často se pracovalo i po setmění, peníze z rodinných účtů braly za své a vidina dokončeného skleníku se rozplývala v mlze. Létu totiž vládly hlavně dovolené a svatby kamarádů, pracovalo se hlavně na jaře a na podzim, betonovalo se ovšem i den před Štědrým dnem, a to až do deseti hodin večer. Na podzim 2018 byly stavební práce konečně dokončeny, v tu chvíli už měly obě rodiny jen tak mimochodem dvě děti. Na zimu pak chystali nerezovou střešní konstrukci, kterou dokončili loni v létě, do zimy byl skleník pod střechou. A letos na jaře spustili zkušební provoz.

„Je potřeba vyladit pěstování, což je doména mé maminky, a chov ryb, což si vzal na starosti pro změnu táta, který rybaří. Obojí má svá specifika, přesto to dohromady tvoří jeden celek,“ popisuje Petra, která se těší, že se všichni konečně brzy dočkají odměny v podobě kvalitní zeleniny a rybího masa. První zkušební várku ředkviček ze skleníku už snědli. Jako bonus berou i to, že díky uzavřenému vodnímu cyklu skleníku sníží spotřebu vody pro zalévání zahrady.

„Stálo nás to čtyři roky života, ale teď už víme, jak na to. A druhý skleník bude brzy na obzoru na naší vlastní permakulturní zahradě. Rozhodli jsme se totiž vzít do rukou své osudy a spolehnout se na vlastní lokální potravinovou soběstačnost formou šetrnou k životnímu prostředí. Zvládli jsme to bez předchozích zkušeností a velkého vstupního kapitálu, třeba to dodá odvahu i dalším,“ říká Petra za obě rodiny, které v chemizovaném globálním zemědělství nevidí budoucnost.

Už teď je jasné, že i během letošního sucha je v aquaponickém skleníku taková vlhkost, že vás při troše fantazie přenese do tropického pralesa. Rybky přitom vesele jezdí po hladině nádrže s úžasně chladnou vodou.