Je čas plnit si sny, řekli si. A na zahradě vybudovali koupací jezírko

Chválím prvního odvážlivce vybraného do soutěžního klání a v první řadě upřímně gratuluji k uzdravení paní manželky. Kdoví, třeba k tomu pomohlo i rozhodnutí na nic nečekat, skočit do toho po hlavě a plnit si své sny. O tom, že je takové jezero vyplněným snem, sám něco vím, protože mám jedno takové na své zahradě také. V tomto případě by myslím bylo pro ještě bližší každodenní kontakt s vodou skvělé, umístit nad jezero nějaké větší nebo menší dřevěné molo.



Chválím také umístění jezera ve výhledu do širší krajiny, to se opravdu neokouká. Líbí se mi, že jezero není “došperkováno” rádoby exotickými kameny, kterých je okolo českých zahrad k vidění až až. Na druhou stranu považuji maketu mlýnu za zbytečnou stylizaci, která harmonii celku rozhodně nepřidá. Naopak člověka odvádí od toho nejsilnějšího, co tato zahrada má. Tedy od výhledu na horizont.



Zeleni, která jezero obklopuje, by myslím také pomohlo výrazné zjednodušení. Osobně bych ubral jehličnanů, a to nejen těch probarvených, a přidal zeleň podobou alespoň tvarem tomu, co v přírodě okolo vody běžně roste. Zahradě i jezírku by slušela kombinace vyšších i nižších travin, skupiny irisů a nenápadné trvalky ve velkých plochách. Zde na slunci například kontryhel (Alchemilla mollis) nebo šanta (Nepeta). A celá zahrada by určitě ocenila i zjednodušení v počtu kultivarů použitých keřů a podporu trvalkového patra, které tu takřka chybí.



Zahrada je neustále se měnící živý organizmus, který nám dovoluje změny a postupné ladění k dokonalosti. Já přeji majitelům této, v krajině překrásně usazené zahrady, aby je práce na zahradě nikdy nepřestala bavit. A hlavně, aby v ní byli šťastní a zdraví.

Ferdinand