Strach z migrace i rebelie proti levici. Mladí Němci se přiklánějí k AfD

V loňských zemských volbách v Hesensku skončila AfD mezi prvovoliči s patnácti procenty na druhém místě. Podle současných prognóz by tam stranu volilo už 21 procent mladých lidí ve věku 18 až 34 let. A to mají nacionalisté v západních spolkových zemích tradičně nižší podporu než v bývalé NDR.

Trend měnících se politických postojů nejmladší voličské generace dokládá i rozsáhlá studie „Mládež v Německu 2024“ s podtitulem „Odpovědnost za budoucnost? Ano, ale“. Studie vyšla už posedmé, z porovnání s předchozími roky tak lze vyčíst proměny politických i ekonomických nálad.

Analýza odhaluje stoupající pesimismus mladých lidí. Straší je inflace (65 procent), válka v Evropě a na Blízkém východě (60 procent), drahé bydlení (54 procent), rozdělení společnosti (49 procent), klimatická krize (49 procent), chudoba ve stáří (48 procent) či vzestup krajně pravicových stran (44 procent).

V německém politickém spektru je právě AfD považována za krajně pravicovou. Přesto zároveň dosáhla mezi oslovenými respondenty nejlepšího výsledku ze všech politických uskupení. Volilo by ji 22 procent mladých lidí. V porovnání s rokem 2023 se její volební potenciál zdvojnásobil – roce 2022 se pro ni vyslovilo jen devět procent respondentů.

„Když se podíváme na mladé voliče AfD, jsou to především muži. Ještě před sociálními faktory je jasný genderový rozdíl. Pokud jde o sociální poměry, jsou to především mladí lidé, kteří jsou ve finančních potížích,“ uvádí politolog Kilian Hampel, jeden z autorů studie s tím, že lidé s takovými starostmi mají spíše nižší vzdělání. „AfD zjevně odvádí velmi dobrou práci, aby se k nim dostala.“

Politické preference německé generace Z lišící se podle pohlaví reflektují světové trendy. V USA se ženy výrazně posunují doleva, roste tak genderová propast s muži, jejichž postoje jsou spíše centristické či konzervativní a příliš se nemění.

Že část mladých mužů se hlásí k AfD kvůli kulturním válkám, naznačuje reportáž deníku Die Welt, jenž vyzpovídal tři mladé muže z Berlína. Ti se vymezili proti levici, která má podle nich nyní příliš dominantní pozici. Jeden z nich uvedl, že dříve byl také levicový, ale nyní začal mít pravicovější postoje, protože necítí, že by muži v současném politickém klimatu měli zastání.

Podle zástupce šéfredaktora německy psaných švýcarských novin Neue Zürcher Zeitung Mortena Freidela může být přehlíženým a podceňovaným důvodem podpory AfD u mladých jednoduše provokace. Mladí rádi rebelují a v převážně levicovém kulturním rámci je přihlášení se k AfD aktem vzpoury.

„Mělo by být naprosto normální, že někdo kritizuje neregulovanou imigraci a odmítá genderově korektní vyjadřování. Na toho, kdo to dělá, by se nemělo dívat skrz prsty. Teprve pak to přestává být provokace. A zvláštní postavení AfD mezi mladými lidmi by pak mohlo rychle skončit,“ napsal Freidel.

Rostoucí obavy z migrace

AfD kromě svých konzervativních postojů na gender a LGBT problematiku těží též se silné protiimigrační rétoriky. Podle studie mladí Němci ve stále větší míře vyjadřují obavy ze sílících migračních toků (41 procent). Před dvěma roky takové obavy vyjadřovalo 22 procent respondentů.

Výrazně též klesl počet mladých ochotných přijímat uprchlíky. V roce 2019 to bylo 60 procent, nyní jen 26 procent.

Podle Hampela jsou lidé méně ochotni pomáhat uprchlíkům, protože sami „mají málo“. Sužuje je zároveň pocit, že stát se zabývá spíše migranty než jimi. Jejich celková frustrace se projevuje nespokojeností s vládní koalicí, jejíž obliba tak klesá.

Zelení v roce 2022 měli podporu 27 procent mladých, v nynější studii je to už jen 18 procent. Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) si pohoršila o dva procentní body na 12 procent a Svobodná demokratická strana (FDP) poklesla z 19 procent na osm. Opoziční Křesťanskodemokratická unie (CDU) naopak vzrostla z 16 na 20 procent.

Podle Hampela má AfD oproti CDU jednu podstatnou výhodu: dokáže účinněji pracovat se sociálními platformami, jako je TikTok. Právě z něj mnozí mladí lidé čerpají informace.

„(AfD) je mnohem digitálnější a mobilizuje mnohem silněji,“ podotýká politolog. „Především se zaměřuje přímo na mladé lidi a řeší jejich starosti a obavy. A činí tak velmi jednoduchým jazykem.“

Hampel ale zdůrazňuje, že skepticismus mladé generace ohledně jejich budoucnosti se projevuje v obecné frustraci z politiky. „AfD vlastně není strana, která od poslední studie získala nejvíc. Vítěz se ve skutečnosti jmenuje ‚Nevím‘. To říká více než čtvrtina mladých lidí na otázku, jakou stranu chtějí volit. To je výrazně více než u AfD.“