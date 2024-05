Burgeru pro děti plnému barev vévodí megahranolky a ozdobný klobouček

Jan Horký pro vás připravil fenomén mezi grilovanými pokrmy – burger, avšak v dětském provedení s čedarem, kari a řepnou majonézou s dekorací z karotkového julienne, klíčky červené řepy a krémem z avokáda. To všechno v dětských očích k dokonalosti dovede grilovaná gigahranolka.

Dětský burger, který bude hrát všemi barvami a dětem bude rozhodně chutnat, Horkému pomůže vyšperkovat kolega David Valíček.

A aby dětské radosti nebylo málo, v dnešním GrillTipu (uvidíte na konci videa) ukáže Adéla Bigasová z George Prime Steak v Mnichově rychlý recept na trhaná kuřecí prsa dušená ve sladkokyselé rajčatové omáčce s domácím chlebem naan, který připravíte i bez droždí.

Začněte přípravou zeleniny, nakrájejte si julienne a gigahranolky

Z mrkve nejprve připravte julienne – jemné proužky zeleniny, které se často používají při přípravě salátů. Vedle toho si stejným způsobem připravte červenou řepu, kterou buď už předem koupíte předvařenou anebo ji s trochou oleje a soli dejte při 150 stupních v alobalu do grilu.

Tenké proužky julienne vytvoříte jednoduše pomocí škrabky, ty pak naskládejte na sebe a pokrájejte na rovnoměrné dlouhé nudličky, jako ve videu. Mrkev od řepy držte v této fázi odděleně, aby se mrkev od řepy neobarvila.

Proužky řepy i karotky zakápněte šťávou z limety. Oboje trochu osolte a zakápněte bio olejem. Použijte skutečně slunečnicový, protože olivový olej by přehlušil chuť řepy a mrkve. Promíchejte a zeleninu stále držte odděleně.

Dále si připravte z větších brambor gigahranolky podle videa. Z odřezků si pak můžete udělat třeba bramborovou polévku anebo krém. Připravené hranolky dejte na alobal, pomažte slunečnicovým olejem.

Mezi brambory nechte rozestupy na alobalu, protože je v nich škrob. Brambory bohatě osolte, alobal zabalte a vložte dělat 10 minut do rozpáleného grilu na 150 stupňů. K hranolkům rovnou dejte rozpálit i litinovou pánev.

Suroviny na 6 porcí:

6 ks bulek na burger

3 g kari koření

2 cl sójové omáčky Kikkoman

300 g sýru čedar

200 g žloutků

200 g karotky

klíčky z červené řepy

300 g salátu frisée

0,6 kg hovězí mletého masa

sůl

6 dl bio slunečnicového oleje Al Natura

40 g dijonské hořčice

1 ks limetky

400 g menší červené řepy

800 g větších brambor

300 g krémového sýru Tartimalin nebo pomazánkové máslo

3 ks avokáda

2 lžíce sušené červené řepy

Čas na přípravu dětských majonéz a krému z avokáda

Do žloutků za stálého míchání přilévejte pomalu 4 dcl oleje a vymíchejte v krémovou konzistenci.

Na majonézu budete potřebovat 4 žloutky, bio slunečnicový olej, prach z červené řepy, kari koření, dijonskou hořčici a limetu. Na avokádový krém jen krémový sýr Tartimalin, avokádo a taky limetku.

Žloutky jsou jeden tuk, ty v misce rozmíchejte ideálně vychlazené se slunečnicovým olejem, což je druhý tuk. Jedná se tedy o spojování dvou tuků, s tím pomůže i 40 gramů dijonské hořčice, která v sobě obsahuje kyselost a pomůže oba tuky spojit.

Použít můžete navíc i limetovou či citronovou šťávu nebo rozvar z vinného octu. Do žloutků za stálého míchání pomalu přilévejte 4 dcl oleje a vymíchejte v krémovou konzistenci. Pokud vám majonéza nejde dobře vymíchat použijte kostku ledu, která žloutky zchladí.

Nakonec do ní přidejte trochu soli a kapku limetové šťávy. Majonézu rozdělte do dvou misek. Do jedné zamíchejte kari koření a dejte alespoň na 5 minut odstát do lednice, aby se v ní rozvinula chuť kari. Do druhé misky přidejte 2 lžíce sušené červené řepy, zamíchejte a rovněž dejte odstát na chladné místo.

V mělčí misce rozmačkejte avokádo, ale ne úplně, cílem je cítit v krému jeho kousky. Na 1 avokádo použijte 1 lžíci sýru Tartimalin, lehce zamíchejte a zakápněte limetovou šťávou.

Dokončete gigahranolky a konečně přijde řada i na maso

Hranoly průběžně kontrolujte.

Než se však dostanete k masu, vyndejte z grilu a alobalu gigahranolky. Ty pak při stejně nastavené teplotě v grilu vložte na rozpálenou litinovou pánev a hranolky opečte 1,5 až 2 minuty že všech stran.

Burgery budete kompletovat do bulky, ideální bulka by měla být vláčná, křehká a voňavá. Bulky rozkrojte podél a pomocí tvořítka anebo skleničky vykružte v horní části bulek kloboučky, jak vidíte ve videu.

Maso dochuťte pouze 2 cl sójové omáčky a pořádně z něj vymačkejte vzduch. Na pečicí papír dejte kapku oleje a za pomoci tvořítek vytvarujte 1 až 1,5 cm vysoké velké a malé masové placky. Uprostřed nich udělejte prstem důlek, protože burger se v grilu nafukuje, a po ugrilování se zase vrátí do původního tvaru.

Gril rozpalte na 230 stupňů a masové placky vložte na litinový rošt. Při této teplotě stačí 2 až 3 minuty z každé strany. Pro děti je samozřejmě vhodnější maso propéct více než pro dospělé.

Že jsou burgery hotové, poznáte jednoduše podle toho, že se z roštu odlepí. Důležité je hlídat teplotu v jádru masa, kde by mělo být ideálně 72 stupňů, zejména právě pro děti. Na burgery pak vložte čedar a sýr nechte 10 až 20 sekund na mase v grilu rozpustit.

A můžete servírovat

Do otvoru nandejte salát z řepy a mrkve. Dozdobte klíčky červené řepy a zaklopte vykrojeným kloboučkem.

Z grilu vyndejte opečené gigahranolky a dejte je na talíř. Poslední komponent, který bude potřeba ogrilovat, jsou bulky včetně kloboučků, stačí jenom 30 sekund z obou stran.

Začněte kompletovat. Ochucenou červenou řepu zamíchejte s karotkovým salátem. Na spodní část bulky dejte majonézu z červené řepy a vedle kari majonézu. Trošku frisée salátu, přidejte burgerové maso, zaklopte vrchní bulkou s otvorem, a do otvoru nandejte připravený salát z řepy a mrkve. Dozdobte klíčky červené řepy a zaklopte vykrojeným kloboučkem. Burgery můžete samozřejmě „secvaknout“ špejlí.

Na talíř vedle burgeru nandejte avokádový krém, přidejte k němu giga hranolku. Zkompletovaný burger ještě nakonec posypte špetkou sušené červené řepy a umělecké dílo dokončete pár tahy z dětských majonéz.

GrillTip Trhané farmářské kuře v rajčatové omáčce na indickém chlebu naan

Na směs (suroviny na 6 porcí):

600 g kuřecích prsou bez kůže

800 g rajčat

180 g šalotky

40 g česneku

20 g bazalky

20 g cukru krystal

125 ml červeného vinného octa

120 ml vody

50 g másla

160 ml oleje

Rostlinný olej na restování

Na dozdobení parmezán a hráškové výhonky

Na indický naan:

400 g hladké mouky + 30 g mouky na podsypání

375 g bílého jogurtu

1 lžíce kypřicího prášku

1 lžíce soli

2 lžíce rostlinného oleje

30 g ghi na potření

Postup na směs:

Gril rozpalte na 250 °C přímou metodou. Rajčata rozkrojte napůl a vložte na 3 minuty do grilu.

Šalotky nakrájejte nahrubo, rozmačkejte česnek, orestujte, přidejte červený vinný ocet a nechte vyvařit, přidejte ugrilovaná rajčata z grilu, podlijte vodou a duste pod pokličkou 5 minut.

Maso nařízněte po vlákně do hloubky 0,5 cm, osolte, opepřete, zatáhněte na grilu z obou stran a vložte k omáčce. Přiklopte pánev a duste dalších 10 minut.

Maso natrhejte a omáčku s olejem rozmixujte a přidejte 50 g másla.

Postup na indický naan:

Smíchejte suché suroviny, do 600 g hladké mouky nasypte kypřicí prášek a osolte. Přidejte 3,5% bílý jogurt a dokonale promíchejte. Těsto pak ručně hněťte 10 minut, dokud se nevytvoří lepek.

Do těsta nalijte 2 lžíce řepkového oleje a vypracujte. Vložte zpět do misky, přikryjte potravinářskou fólií a nechte v teple 15 minut odležet.

Odpočinuté těsto poprašte moukou, vyválejte v placky a pokrájejte na 6 kusů po 140 g. Z bochánků vyválejte 1,5 cm vysoké placky.

Zvyšte teplotu grilu na 350 °C, rošty potřete rostlinným olejem a vložte placku do grilu. Pečte z každé strany 30 sekund. Dobře připravené těsto začne dělat bubliny.

Placku potřete ghí, naložte směs z pánve, dozdobte sýrem a hráškovými výhonky.