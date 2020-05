Rodinná zahrada z jižních Čech, jejímž srdcem je jezírko skvělé na koupání

Jak to vidí Ferdinand Leffler z atelieru Flera, kterého znáte z televizního pořadu Ferdinandovy zahrady: „Na fotkách k této zahradě je naprosto jasné, že se v zahradě žije, a myslím si, že jsou v ní všichni dost spokojení. Včetně psiska, kočky a žabky. Líbí se mi pravoúhlý tvar jezírka, myslím, že vypadá výrazně dotaženěji než všemožně rádoby organické přírodní fazolovité tvary, se kterými se na českých zahradách často setkáváme. Organický tvar vodní hladiny sedne do větších krajinných zahrad. Abych jen nechválil a snad i inspiroval k posunu dále, podle mého názoru je v zahradě zbytečně moc zakrslých jehličnanů bizarních tvarů a barev. Doporučil bych je věnovat nejbližšímu botanickému ústavu, zahrada si oddychne. Osobně bych vodní plochu doplnil větší plochou doprovodné zeleně, to by podle mě podpořilo její sílu. (Inspiraci najdete například zde.) Mile mě překvapily luční výsadby a samozřejmě střešní zeleň, ta u nás vždy boduje. Nejen, že dobře vypadá, ale výrazně napomáhá k zadržování a odpařování srážkové vody v zahradě. A to se počítá. Přeji hodně radosti nejen v této zahradě.