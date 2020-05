Zahrada s vodou a výhledy jako součást domova, která přináší radost a léčí

Paní Alžběta má dvě malé děti, takže celá rodina tráví na zahradě spoustu času opravdu doslova každý den. A užívají si, že jejich zelené království rozlohou připomíná spíš parčík s řadou nejrůznějších zákoutí. „Každý si tu myslím najde to své. Je to pro nás důležitá součást domova, stejně jako pro někoho dobrá postel nebo chytře vyřešená kuchyň,“ popsala čtenářka.

Vzhledem k tomu, jak silný má rodina s dětmi k zahradě vztah, neváhali manželé investovat hned do dvou docela velkých vodních ploch a rozhodli se pro přírodní koupací jezírka. Spodní jezírko je mělčí, protože je určené primárně pro děti, jezírko položené výše je hlubší, na plavání. „Jezírka slouží nejen nám, ale i spoustě ptáků a různým druhům hmyzu,“ vysvětluje čtenářka, která snímky rodinné zahrady poslala do soutěže Nejkrásnější zahrada.

A určitě nelitují, protože na živou přírodu je krásná podívaná. Okolí vodních ploch navíc lemují jižně orientované svahy, kde se sice dlouho ničemu nedařilo, ale teď jsou z nich skalky oživené barevně kvetoucími trvalkami, zakrslými stromy a bublajícími potůčky. Rostliny tu vybírají typické pro svůj kraj a jeho podmínky, žádnou exotiku, doplňky pak volí z přírodních materiálů. A nezapomněli kousek zahrady věnovat i louce, kterou nechávají jejímu vlasnímu životu.

Své místo našly na této zahradě i vysoké záhony se zeleninou. A kvůli malým dětem, které tu navíc často mají i kamarády, přibyl i dětský koutek s pískovištěm, prolézačkami a houpačkami. Teď rodina plánuje, že dětem na zahradě vybuduje ještě multifunkční domeček.

Rodiče pak mají pro hezké večery na výběr posezení u jezírka na terase, pod ořechem, u ohniště i několik dalších míst s krásným výhledem. Na začátku byl přitom na stejném pozemku jen jeden zapuštěný bazén, vyprahlá plocha a pár desítek vzrostlých stromů a keřů.



Jak to vidí Ferdinand Leffler z atelieru FLERA: „Nádhera, perfektně využité místo. Moc hezká práce s kamenem, zahrada plná života. Líbí se mi zimní fotky, je evidentní, jak si majitelé moc dobře uvědomují, že působivost zahrady nekončí s koncem léta. Ba naopak, fotky mají krásnou atmosféru a je jasné, že jsou focené v různé roční doby. A ty výhledy?! Mému srdci je tahle nedbalá elegance blízká, však také v některých pohledech, jako bych poznával prvky a detaily (ohniště, houpačka), kde jsme možná díky pořadu Ferdinandovy zahrady byli inspirací. Kdyby tomu tak bylo, potěšilo by mě to, a pokud tomu tak není, gratuluji majitelům ke skvělým nápadům. Ferdinand“

„Hlavně je ovšem pro nás zahrada celoživotní radostí. Na fotkách je tedy vidět má a manželova práce a radost za posledních 6 let,“ vyznává se čtenářka. A přiznává, že se zahradou jim hodně pomáhal především jeden kamarád, a pak ještě soused, profesionální zahradník. Z fotografií každopádně dýchá nadšení, s jakým se k budování této rodinné zahrady přistoupilo.

Na pár slov, co by o zahradě napsali do soutěže, se čtenářka zeptala i přátel, kteří si s její rodinou tu nádheru také často užívají. Slyšela jen: „To slovy nevyjádříš, těžko to zachytí i fotka. Ale až to uvidí, nic nebudeš muset psát.“ Navíc je paní Alžběta skutečně přesvědčena, že zahrada léčí, když dělá opravdovou radost. Jako lékařka by to i podepsala.