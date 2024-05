Vysaďte si damašskou růži. Voňavou léčivku, kterou využijete na pěstění pleti

Největším producentem růžového oleje je Bulharsko, především Růžové údolí v Kazanlaku, kde se pěstují damašské růže (Rosa Damascena), jedny z nejcennějších rostlin na světě. V kombinaci s pěstováním v čistém prostředí a specifických podmínkách dávají tak kvalitní olej, že by se dal zlatem vyvážit.

S drsnými podmínkami, které z rostlin doslova „vyždímou“ to nejlepší, mají zkušenost i Levandulovém údolí u Chodouně, kde opravdu hodně fouká. A úspěšně tu pěstují levanduli, kterou většinou považujeme za choulostivější bylinku. Není tomu tak, drsnější podmínky ji dokážou zocelit natolik, že jsou získané květy a produkty z nich mnohem kvalitnější, jak prokázaly rozbory.

Podobně by to mělo fungovat i v případě damašské růže. Protože dvě bývalé zdravotní sestřičky Helena Neumannová a Milena Krčálová chtějí léčit výjimečnými evropskými bylinkami, rozhodly se po zkušenosti s úspěšným pěstováním biolevandule vysadit u Chodouně i pět tisíc růží v biokvalitě. Získaly je právě z Kazanlaku, vyhlášeného bulharského Růžového údolí, takže splňují tzv. Chráněné zeměpisné označení EU (CHZO).

„Podmínky v Kazanlaku jsou stejné jako u nás: máme tu chladné zimy, celoroční vítr a mráz pět měsíců v roce,“ popisuje pěstitelka Helena. „Právě proto, že je z Damašku, potřebuje vystresovat větrem, chladem a mrazem, aby měla tolik potřebný vitamín C v unikátní kvalitě a množství, a v okvětním lístku léčivé biodynamické látky a vonné silice,“ dodává s úsměvem.

Praktické rady, jak na výsadbu

Na úvodním videu se můžete podívat, že výsadba damašských růží není nic složitého, zvládnete to také. Koneckonců, damašské růže nadělají na každé zahradě spoustu parády a léčivá je už jejich úžasná vůně. Pokud máte přírodní zahradu, na níž nepoužíváte chemii, z růžových okvětních lístků si můžete jejich macerováním vyrobit domácí olej na pěstění pleti.

Za tři roky po výsadbě by měly být damašské růže tak velké s silné, aby se z nich daly sklízet okvětní plátky.

Ale nejdříve k výsadbě. Milena Krčálová z Levandulového údolí vysvětluje, že u Chodouně vysadili původní odrůdu damašské růže Kazanlak (čti „kazanlik“). K domácímu pěstování byste měli bez problémů na českém trhu najít celou řadu odrůd damašských růží, většinou v kontejnerech. Výsadbu lze doporučit od října do května, prostokořenné růže seženete většinou jen u specialistů, často jsou na objednání a k dodání buď na podzim nebo brzy zjara. Vybírejte pečlivě, čtěte recenze, nechte si poradit a nakupujte jen zdravé rostliny.

Pokud si růžiček budete vysazovat víc, sázejte je v dostatečné vzdálenosti od sebe – tedy zhruba jeden metr. Prostokořenné růže nemají dlouhé kořínky, ty Milena Krčálová doporučuje sázet jen do hloubky 3 až 5 centimetrů. U kontejnerovaných rostlin, jejichž kořenový bal uvolníte pomačkáním květináče ze všech stran, je hloubka výsadby daná povrchem substrátu v kontejneru. Růže sázejte do prolité výsadbové jámy, každý keřík upěchujte a nechte kolem něj mírnou jamku, jakousi mističku, aby voda od zasazených a vydatně zalitých keříků nestékala pryč a vláha se u nich držela. Když do pár dní nezaprší, zálivku podle potřeby opakujte.

A za jak dlouho vyrostou tyto malé keříky do podoby těch krásných kvetoucích růžových keřů jako na snímcích z bulharského Kazanlaku? „Tři roky by měly stačit, podle informací z Bulharska,“ těší se Helena Neumannová. A její kolegyně Milena Krčálová dodává, že v biokvalitě získají léčivku posilující imunitu, s vysokým obsahem vitaminu C. „Použití v nálevu, sirupu a nápojích pomáhá tlumit bolest a podporuje trávení, protože růže pozitivně ovlivňuje tvorbu žluči. Růžový čaj z čerstvých nebo sušených listů je také plný antioxidantů a obsahuje stejné množství fenolů jako zelený čaj, což mu přináší srovnatelné zdravotní přínosy. Uvádí se, že snižuje riziko rakoviny a cukrovky, chrání mozek před degenerativními onemocněními a má silné analgetické a protizánětlivé účinky,“ říká s nadšením v hlase.

Růžové lístky využijte pro pěstění pleti

Účinné látky z okvětních lístků damašské růže zjemňují, regenerují a zklidňují pleť, to je prokázáno nejen staletími empirických zkušeností. Své dělá s organismem člověka už její léčivá aromaterapeutická vůně. „Má pozitivní vliv na limbický systém, zmírňuje podrážděnost mysli i nervů, uvolňuje napětí, až křeče a napomáhá celkové regeneraci těla,“ vyjmenovávají pěstitelky.

Jak doma vyrobit růžový olej? Čerstvé růžové okvětní lístky damašské růže vložte do čisté uzavíratelné sklenice a zalijte je olejem. „Jako nosný olej použijte například lněný bioolej, kvalitní bambucké máslo nebo kokosový bioolej. V něm nechte růžové lístky na slunném místě louhovat alespoň 2 až 3 měsíce,“ radí Milena Krčálová. Macerování podpoříte, když růžové lístky v oleji rozmixujete tyčovým mixérem. Při použití olej podle potřeby odlévejte, nikdy se obsahu nedotýkejte rukama, ať si ho neinfikujete, zkazil by se. Růžové lístky v něm po celou dobu klidně můžete ponechat.

Damašská růže se také považuje za velmi silné afrodiziakum, působí na psychiku a vyplavuje hormony štěstí. Za pozornost tedy jako léčivá bylinka rozhodně stojí.

Po růžové pleťové vodě či růžovém oleji jistě alespoň občas sáhnete. Produkty v biokvalitě účinně čistí a hydratují všechny druhy pleti, pronikají hluboko do nervových vláken a zklidňují pokožku, účinně také působí proti vráskám. Díky antioxidačním účinkům také chrání kůži před vnějšími vlivy a posiluje její buňky.

Největším přínosem damašské růže je však podle obou pěstitelek její protizánětlivý a protibakteriální účinek a příznivý účinek na srdce a celý kardiovaskulární systém. „Díky dezinfekčním účinkům také velmi dobře působí proti zánětům močového měchýře a proti zánětům ženských orgánů. Tím, že uvolňuje křeče, je skvělá při premenstruačním syndromu a silné, bolestivé menstruaci. Stejně tak pomáhá při menopauze,“ vypočítává Milena Krčálová.

S vnitřním užíváním ovšem doma neexperimentujte, to už chce opravdu certifikované produkty v biokvalitě. Nicméně na vnější použití damašské růže ze své zahrádky použít můžete – pokud je pěstujete v čistém prostředí, nehnojíte umělými hnojivy, ani se kolem vás nepoužívají pesticidy nebo herbicidy.