Zahrádku u řadovky proměnila v soukromou džungli s uměním i posezením

Původně byl v této zahradě skleník, výrazně více tújí, břečťanů i trávníku. A tisy, které se před třiceti lety objevovaly snad v každé nové zahrádce.

Když ji začala paní Jana upravovat do současnější podoby, rozhodla se ji doplnit o listnaté stromy, keře a trvalky. „Tak, aby byla zahrádka barevná olistěním i květy co nejdelší dobu během kalendářního roku,“ vysvětluje ve své přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2023. (Zasílání přihlášek do 1. kola končí 5. července, do druhého kola se lze přihlašovat do 16. srpna 2023.)

Důvodů prý bylo hned několik. Jednak čtenářka chtěla i v malé zahrádce získat více soukromí a bránit se tak pohledům zvenčí, a to jak po obvodu zahrady, tak z výšky. Navíc v zahradě tráví docela dost času a pěstování rostlin ji baví.

Po pár letech už se těší z toho, že jaro jí mezi prvními oznamují svým rašením kdoule, okrasné jabloně a třešně, ale i buky, javory, modříny, dřišťály, šeříky, dlužichy či kručinka, vzápětí pak i azalky. „Okrasné jabloně mám ráda. Dělají radost po celý rok, nakonec i svými plody, na kterých si pochutnávají ptáčci,“ popisuje paní Jana své oblíbené dřeviny.

Poté přeberou štafetu pivoňky, vzápětí růže. A protože skladba rostlin v zahradě paní Jany je opravdu různorodá, je v ní i spousta hmyzu a zpěvného ptactva. I na ty majitelka myslela a mají připravená jak pítka, tak hmyzí domky. Když kvetou jeřabiny, dělají jí radost a společnost zlatohlávci, kteří se u ní v tu dobu objeví, a teď u ní například právě hnízdí kosi.

Do svého království nadšená zahradnice vchází z terasy po schodech a okamžitě ji obklopí hustá výsadba, v níž nechybí ani stálezelené stromky – jedličky, smrčky, borovičky, samozřejmě vždy menší kultivary. A také břečťany, tisy, jalovce či buxusy. V malém tu pěstuje i „jedlé“ keříky, angrešt, stáleplodící jahody či brusinky.

„Myslím, že se mi podařilo vytvořit „barevnou“ zahrádku. Je pravda, že v létě ji nechávám schválně trochu přerůst, takže působí tak trochu jako džungle, ale získané soukromí za to stojí,“ je přesvědčena čtenářka Jana.

Ještě doplňuje, že všechny záhony po obvodu i v ploše zahrádky olemovala kameny, i když je to na údržbu pracnější. S tou jí ale pomáhá králík, který tu má sice králíkárnu, ale dostává i možnost proběhnout se venku a pást se.

Pro chvíle posezení si paní Jana do zahrady vybrala několik laviček, jednu žulovou, další ze speciálně ošetřeného dřeva. A myslela i na umění, které do zahrad jednoznačně patří – do svých trvalkových záhonů s láskou vkládá objekty od akademického sochaře Petra Fidricha.