Proměna stometrové nudle u řadového domku na zahradu bez trávníku

Právě úzkou, jen zhruba sto metrů čtverečních velkou zahradu za klasickou řadovkou měl tým z ateliéru Ferdinanda Lefflera přetvořit v rodinnou zahradu pro Hanku s Petrem. Mladé manžele s dvouletým synem, kteří právě čekali druhého potomka a rekonstrukce jejich domu byla v plném proudu.

Novou podobu zahrady si vysnili jako místo, kde budou odpočívat, grilovat s rodinou i přáteli a kde si budou bezpečně hrát jejich děti. Návrh proměny si vzal na starosti projektant Tomáš Sklenář a skutečně se mu podařilo dostat na pozemek tvaru nudle na jedné straně pískoviště s terasou a školní tabulí, tak kompost a produkční záhon, dokonce i skříň na kola, která se v podstatě stala součástí zázemí domu.

Ze zanedbaného pozemku se postupně vyloupla moderní zahrada, jejíž nedílnou součástí se mj. staly například prostorné a pohodlné dřevěné lavice s velkorysými úložnými prostory, své strategické místo našla houpací síť po maminku či stará smaltovaná vana v novém žlutém kabátu se sprchou. Takže zahrada sice bez trávníku, která ovšem bude za dva tři roky plná bujné zeleně a v plné výbavě.

Proměně samozřejmě předcházelo pečlivé plánování a schůzky s majiteli, protože ujasnit si a dát dohromady představy všech zúčastněných je to nejdůležitější. To podstatné popsal Ferdinand Leffler tento týden v Rozstřelu. Jen tak mohou být ve finále všichni spokojeni a vzít zahradu za svou.

Vlevo návrh řešení zahrady, vpravo pohled na zahradu z terasy domu po dokončení proměny, vpravo vizualizace, jak by měla zahrada vypadat za dva tři roky.

Nutné, ovšem ne zrovna jednoduché, bylo v tomto případě např. rozhodnutí, zda zachovat starou třešeň, která přináší příjemný stín, na jaře zdobí svou rozkvetlou korunou a v létě má chutné plody. Protože už nebyla v nejlepší kondici a za pár let by ji stejně bylo nutné nahradit, vystřídal ji vzrostlý muchovník. I ten by měl do zahrady brzy vnést jak stín, tak vlastní úrodu.

Modřínová terasa pro hry i odpočinek, pískoviště a vzadu síť pro maminku.

A opravdu nakonec vyhrálo řešení bez trávníku, kdy se od branky k domu klikatí mlatová cesta (jak taková cesta vzniká čtěte zde), která obyvatele po zahradě kamkoliv provede. Keře doplnilo patro trvalek, které zahradníci zatím trochu zamulčovali, což za dva tři roky nebude potřeba. Trvalky totiž vytvoří souvislou zarostlou plochu, kterou nebude nutné dál pracně opečovávat, přitom na zahradě po celou sezonu něco pokvete. Od třapatek po hortenzie.

Jak vytvořit pohodovou zahradu v centru města, tedy v podmínkách, které tomu v podstatě nejsou nakloněny? To je téma, které se vine celým tímto dílem pořadu Ferdinandovy zahrady. Proto nechybí návštěvy dvou takových realizací pro inspiraci: jedné soukromé, už pěkně zapojené zahrady v Olomouci, a druhé komunitní, na střeše v pražském Karlíně.

Celá realizace byla poměrně logisticky náročná, protože se v jednu chvíli na jednom místě sešla s celkovou rekonstrukcí domu. Nicméně výsledek je důkazem, že když se chce, jde všechno. Rekonstrukce domu sice navzdory předpokladům nebyla na konci loňského listopadu ještě hotová, nicméně právě nová zahrada byla důvodem, proč už se tu mladí manželé s malým Toníkem a čerstvě narozenou Maruškou cítili jako doma.

Fotodokumentaci proměny včetně vizualizací najdete ve fotogalerii, projít se po nové zahradě můžete v našem úvodním videu, má úžasnou atmosféru. Celou proměnu odvysílala ČT v sobotu v dalším premiérovém díle pořadu Ferdinandovy zahrady.