Proměněná zahrada zvětšila obytný prostor a vytáhla rodinu ven z domu

Zahrada u moderního minimalistického domu s prosklenými venkovními stěnami, a tedy i luxusním maximálním výhledem ven, nebyla úplně zoufalá. Jenže její úprava se v půdorysu snažila o ladné křivky a oválné ostrůvky, což úplně nehrálo s poměrně malým pozemkem a geometrickými tvary domu.

Ani výběr vysazené zeleně nebyl nejšťastnější. V rabatech pokrytých netkanou textilií – která sice neproroste plevelem, zato v půdě zničí veškerý život, a pořádnou vrstvou mulčovací kůry – živořilo pár keříků a listnatých stromů. Většinu výsadby ovšem tvořily různé typy jehličnanů, které do žádné zahrady moc života nevnesou. Alespoň že zastínění listnáči u domu se povedlo.

Právě z toho povedeného se tým ateliéru zahradního architekta Ferdinanda Lefflera snažil vycházet při návrhu nové podoby zahrady u moderního domu na Nymbursku. Právě ona se stala prvním projektem druhé řady pořadu Ferdinandovy zahrady, který v sobotu odvysílala Česká televize.

Původní podoba zahrady mladé rodině moc radosti nepřinášela. To chtěli změnit.

V úvodním videu si můžete podívat na kompletní budoucí podobu zahrady, jak ji navrhla projektantka ateliéru Flera Anna Chomjaková. Nebylo snadné zkombinovat daný půdorys pozemku s požadavkem na maximální výhled do zeleně a přáním co největšího soukromí, co největší terasy, místem pro ohniště, hracími prvky pro děti a bazénem se saunou.

Všechno nemusí být hned, ale vyplatí se mít dobrý projekt

„Osvícený klient,“ komentuje architekt Leffler specifikaci přání rodiny ohledně bazénu. Nechtějí totiž krytý bazén, aby jim celoročně nehyzdil zahradu. Netouží po prodloužení sezony za každou cenu. „Vždy je totiž pro architekta hodně velký úkol zakrýt ho tak, aby v zahradě příliš nekřičel,“ vysvětluje.

Nově vstup do zahrady vrátky z ulice nově přivádí do aktivně odpočinkové zóny s ohništěm krytým z ulice vysokou trávou, zabudovanou trampolínou či pohodlnou sítí.

S citem zakomponovat do zahrady všechny prvky, které si rodina přála, se šikovné projektantce nicméně podařilo natolik, že až se rodina bazénu do budoucna dočká, dojde k němu pohodlně po dřevěné terase přímo z obýváku.

Proměna celé zahrady a vybudování vysněného bazénu se saunou budou totiž nejen finančně náročné, i proto Ferdinand Leffler doporučil celou proměnu rozfázovat na několik sezon. Mladí manželé s tím nemají problém, nejpodstatnější pro ně loni v létě – kdy se proměna natáčela – bylo, aby si konečně mohli začít užívat života venku plnými doušky. I s rodinou a přáteli.

Vlevo pohled na novou podobu zahrady z místa, kde bude jednou stát bazén se saunou, uprostřed terasa podél domu, která vás k bazénu přivede. Vpravo venkovní tělocvična, kterou časem zahalí zeleň natolik, že zacloní pohledy ze sousedství.

Což se podařilo poměrně rychle. Z fotografií pořízených jen pár měsíců poté, co Lefflerův projektový i realizační tým na zahradu vstoupily (fotky původního stavu najdete na konci fotogalerie), dýchá opravdová pohoda prostoru zahrady, kde musí být radost žít. A když není počasí ideální, tak se kochat aspoň výhledem. Prostě když máte jasno, co chcete, architekt vám krásně propojí zahradu s domem.

Ze snímků je také evidentní, jak se vyplatí investovat do několika vzrostlejších listnatých stromů, přidat keře, vysokou trávu i byliny tvořící nejnižší patro porostu. Ano, znamená to boj s plevelem, ale až se výsadba rozroste, plevele ubude. Zato si cestu do zahrady najde spousta barev a užitečného hmyzu.