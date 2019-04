I do té nejmenší zahrady ve městě lze dostat hloubku. A pořádnou terasu

Navíc je majitelka zahrady ženou pracovně velmi zaneprázdněnou a aktivní, a kvůli častým cestám mimo republiku jí na péči o zahradu nezbývá mnoho času.

Proto si loni v létě pozvala domů tým zahradního architekta Ferdinanda Lefflera, aby jí pomohl přetvořit jejích pouhých pár desítek metrů čtverečních velkou zahradu v opravdový soukromý ostrůvek pohody a radosti.

„Rád bych na této malé stometrové zahrádce, která je vlastně prodloužením obýváku, ukázal, že ani na opravdu malém prostoru nemusíte ustupovat ze svých představ a nároků. Že i pár metrů čtverečních venkovního prostoru se dá zařídit funkčně, krásně a pohodlně zároveň,“ řekl zahradník Ferdinand Leffler před touto další výzvou.

Nevelký pozemek je totiž ze tří stran i shora otevřený pohledům ze sousedství, což zrovna nevytváří poct opravdové intimity, který chcete ve svém volném čase sdílet jen s rodinou a přáteli. To všechno měla na paměti mladá zahradní architektka Kristýna Vaverková, která se do proměny pustila.

I autorka proměny je aktivní žena, která si chce život především užívat, proto se do potřeb majitelky zahrady dokázala maximálně vcítit. A přestože původní podoba zahrady ani podle ní nebyla špatná, chyběly v ní hlavně stromy.

Právě stromy - a vícekmenné typy to splňují maximálně - odcloní výhled a vnesou do zahrady dynamiku a proměnlivost. Krásně je to vidět na úvodní vizualizaci, další najdete ve videu, a to z opačného pohledu, ze zahrady na terasu. Tak nějak by proměněná zahrada mohla vypadat už příští léto.

Nové nášlapné dlaždice, mezery mezi nimiž časem prorostou voňavé bylinky, dovedou člověka k nádherné masivní lavici, na které se dá sedět i ležet, schovaný pohledům právě díky zastínění větvemi nově vysazených stromů. Nechybí vodní prvek, který je současně blahodárným pítkem pro ptáky i hmyz. Koneckonců, napít se může i majitelčina milovaná fenka Evelína.

A proměnou prošla i terasa, kterou původně architekti z atelieru Flera chtěli jen rozšířit. Nakonec ovšem zjistili, že je kvůli špatnému položení už po pár letech zničená, přestože bylo použito kvalitní tropické dřevo. Jak takovou terasu položit správně, vysvětluje zahradní architekt Ferdinand Leffler v úvodním videu. Celý díl pak najdete archivu České televize, která loňskou proměnu této zahrady zaznamenala pro druhou sérii pořadu Ferdinandovy zahrady.