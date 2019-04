Silničáři by měli podél cest sázet keře, sníží se tím emise, tvrdí vědci

Studii zveřejnili vědci z Univerzity v Surrey na webu ScienceDirect. Po sérii měření zjistili, že ke zmírnění důsledků emisního znečištění v důsledku dopravy by se vyplatilo do stávajících stromořadí vysázet ještě souvislou hradbu keřů.

Ty by se staly pasivním filtrem, který by nedovolil drobným částicím z výfukovým plynům, aby se rozšířily do ovzduší. Jde o to, že koruny stromů podél silnic nižších tříd jsou příliš vysoko, takže nemohou emise zadržet, kdežto keře, které jsou při zemi, by mohly sehrát úlohu filtrů. Podobná opatření doporučují i do měst.

Nízký porost výrazně snižuje množství emisí unikajících do okolní krajiny.

Většina zplodin se nachází přímo ve výšce do dvou metrů. To znamená, že koruny vysázených stromů jsou příliš vysoko na to, aby mohly rozšíření emisí zabránit.



Vědci změřili, že čím větší byla olistěná plocha v nízké výšce, tím byl filtrační efekt silnější. Silnice by se tak změnila v jakousi trubici, ve které by emise proudily, nicméně by se už nedostávaly do okolní krajiny.

Expozice uhlíku se podle měření snížily o 63 % a týkalo se to i drobných částic o velikosti 2,5 mikrometrů, které se obecně považují za velmi nebezpečné, protože je běžné filtry částic nedokážou odfiltrovat.

„Miliony lidí na celém světě žijí v městských oblastech, kde jsou také nejvyšší úrovně znečištění. Nejlepší způsob, jak se vypořádat se znečištěním, je jeho kontrola přímo u zdroje, čímž lze přispět ke zlepšení zdraví a dobrých životních podmínek obyvatel měst,“ tvrdí Prashant Kumar, vedoucí autor studie.

„Tato studie poskytuje nové důkazy, které ukazují na důležitou úlohu, kterou mohou strategicky umístěné silniční ploty hrát při snižování znečištění pro chodce, cyklisty a lidi žijících v blízkosti silnic,“ tvrdí.

Odborníci, kteří plánují výsadbu zeleně v krajině i v městech, by se měli zamyslet a plánovat obecně hustší zelené ploty podél komunikací. „Úlohu, kterou hraje vegetace v městských ekosystémech, si už všichni uvědomují. Vysazování keřů na širokých městských komunikacích jako doplněk ke stromům by mohlo pomoci,“ dodává Kumar.