Na začátku bych na vás nevsadil ani zlámaný pětník, hodnotil Pohlreich

Pro toto kolo si porotci Zdeněk Pohlreich a Martin Svatek vymysleli speciální úkol. Připravit obří přes kilo těžký T-bone steak. Navíc je to maso, které by nebylo dobré zkazit. „Jestli to přeženete s propečením, uvědomte si, že to zvíře zemřelo zbytečně,“ upozornil.

T-bone steak je trochu zrádný v tom, že jednu část tvoří nízký roštěnec a druhou svíčková. Každé maso má jinou chuť i strukturu, a hlavně potřebují jinou délku přípravy. Takže je v podstatě nemožné je připravit rovnoměrně.

Pokud se roštěnec připraví jako například medium rare, bude svíčková propečená o stupeň více. Tak to taky dopadlo, nicméně porotci jsou si této skutečnosti velmi dobře vědomi a taky to tolerovali.

Zkušený grilař Danny trochu podcenil odlišnost práce na peletkovém grilu, většinou pracuje s dřevěným uhlím, a trochu maso připálil. To však těžce nesla jeho dcera Daniela a taťku za to neustále „grilovala“. Bylo vidět, že v této fázi soutěže už byly nervy na pochodu, a tato dvojice už nedoufala, že by mohla postoupit do finále.

Jenže vše bylo nakonec jinak. Amatérská porota složená z deseti motorkářek totiž vyhodnotila jejich steak jako nejlepší. Zřejmě se tak projevila Dannyho zkušenost s ochucením masa.

Česko na grilu Finále můžete sledovat v pondělí večer na Primě, anebo týden předem na Prima+.

Tři dvojice tedy musely do rozstřelu, kde dostaly za úkol vrátit se k surovině z prvního dílu, tedy ke kuřecímu masu. Úkolem bylo vyrobit roládu, což znamenalo vzít celé kuře, vykostit jej, připravit fáš jako náplň, zarolovat a udělat tak, aby vznikla uprostřed pěkná mozaika, aby se roláda při řezu nerozpadala. To je úkol, který nezkušenému kuchaři může dělat problém.

Takže muselo dojít i k nezbytnému vyřazování, přece jen už bude příště jen finále. „Provlékli“ se do něj Viera s Davidem. „Davide, když jsem vás tady uviděl poprvé, nevsadil bych na vás ani zlámaný pětník. Působili jste nesympaticky a rozháraně. Ale tobě musím říct, že máš pro grilování talent. A jakmile se naučíš ovládat svoje ego, budeš ještě lepší,“ uznal Pohlreich s odkazem na věčné rozmíšky s mámou Vierou.

Denisa s Dominikou možná „vydělaly“ na tom, že se během soutěže dostaly už do pěti rozstřelů, prostě si už tak nějak zvykly, že skoro pokaždé musejí bojovat o přežití. A tak byly tentokrát ve fázi rezignovaného klidu a o to lépe se jim vedla práce.

Soutěž nakonec museli opustit Jana s Romanem. Přestože i oni se během soutěže abnormálně zlepšovali a podstatně se zvýšila jejich schopnost spolupráce. „Myslím, že ta roláda byla asi to nejlepší, co jste tu za celou soutěž připravili. Jenže v této fázi je to už jenom o prkotinách,“ zdůvodnil Zdeněk Pohlreich výrok poroty.