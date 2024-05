Grilujte klobásky v pivní marinádě. Zaručená střela, která vás nadchne

Začínáme marinádou

Gril rozpalte na 200 stupňů, pokrm připravte nepřímou metodou. Nejprve nasekejte najemno čerstvý tymián. Do litinové pánve dejte 150 gramů medu a stejné množství povidel. Přilijte půl litru černého piva, a aby byla marináda opravdu výrazná, pivo svařte.

Do pánve s medem a povidly přidejte posekané bylinky a obsah po dobu 10 až 15 minut v grilu zredukujte, tekutinu občas promíchejte. Je důležité ji svařit alespoň na polovinu.

Suroviny na klobásky:

7 ks grilovacích chorizo klobásek Caula Chorizo Barbecue

150 g medu

0,5 l černého piva Ostravar

150 g povidel

1 kg římského salátu

500 g jablek Granny Smith

1 ks limety

20 g tymiánu

10 g rozmarýnu

50 g rukoly

5 ks pečiva ciabatta

20 plátků choriza

2 dc olivového oleje

sůl a barevný pepř

Připravte si jednoduchý salát s jablky

Jablka Granny Smith, která se díky své kyselosti obecně hodí do salátů, nakrájejte na jemné nudličky julienne. Do misky natrhejte na větší kousky rukolu s římským salátem. Přidejte sůl s pepřem, zakápněte trochou olivového oleje a ještě šťávou z limety, aby jablka nezhnědla a zůstala křupavá.

Do grilu dejte chorizo klobásky a nechte je dělat 2 až 3 minuty z každé strany, protože pak je budete dávat do medovo-pivní marinády. A i když se klobásky dělají nepřímou metodou, občas je zkontrolujte, protože obsahují papriku a mohly by se připalovat.

Klobásky vyndejte z grilu, vložte do svařené marinády, kde je nechte další 3 minuty marinovat. Plátky choriza vyskládejte na rošt a ogrilujte z každé strany. Udělejte z nich hezky křupavé chipsy.

Ciabattu nařízněte do poloviny, roztrhněte a dejte krátce opéct do grilu. Jakmile budete mít připraveny všechny komponenty, můžete je začít kompletovat pro podávání.

Na opečenou ciabattu dejte připravený salát, na lůžko přidejte klobásky, pokapejte zbytkem medovo-pivní marinády, osolte, lehce zakápněte olivovým olejem a dozdobte chipsy z choriza.

Polentové hranolky s kozím sýrem a jarní cibulkou

V dnešním Grill Tipu (ve druhé části videa) vám Hugo Hromas ukáže jednoduchý recept na polentové hranolky s kozím sýrem a jarní cibulkou. I takovéto jídlo, kterým potěšíte hlavně vegetariány, lze připravit jednoduše jen na ohni a několika málo surovinami.

Přestože prosazuje vaření na otevřeném ohni, patří Hugo Hromas mezi významné osobnosti české grilařské scény. Pán ohně je především známý svým originálním pojetím kuchyně, kterou často, kromě otevřeného ohně, tvoří jen kotlík a kapesní nůž.

Místo keramického grilu si Hugo pro dnešní recept vybral grilovací kamna Atago. Jsou to multifunkční venkovní kamna, která zastoupí gril, sporák, ohniště nebo troubu.

Připravte si kukuřičnou kaši

Do rendlíku nalijte půl litr plnotučného mléka, osolte a za stálého míchání metličkou přiveďte k varu.

Jakmile mléko přivedete k varu začněte zlehka přisypávat polentu, na půl litru mléka použijte 100 gramů polenty. Je lepší řídit se však tím, jak rychle začne kukuřičná kaše houstnout.

Jakmile získá kašovitou konzistenci, vyměňte metličku za gumovou stěrku, abyste ji hezky seškrábli i ze stěn a za stálého míchání ji dalších 4 až 5 minut provařte.

Suroviny na polentové hranolky:

100 g instantní polenty

0,5 l plnotučného mléka

110 g kozího sýra

1 svazek jarní cibulky

extra panenský olivový olej

sůl a pepř podle chuti

Polentu nechte ztuhnout a pak rozkrájejte na hranolky

Formu, v tomto případě nízký pekáček, potřete nepatrně olivovým olejem, aby se polenta k formě nepřilepila. Můžete použít třeba i formu na biskupský chlebíček.

Hustou kaši přendejte do formy a rovnoměrně uhlaďte. Kaši nechte 2 až 3 hodinky vychladit. Ztuhlou polentu pak vyklopte na prkénko a nakrájejte na silnější hranolky, uvidíte ve videu.

Polentu můžete grilovat přímo i na samotném roštu, ale protože máme v receptu kozí sýr a jarní cibulku, a ty by vám roštem propadly, použijte litinovou pánev.

Před pečením polentu potřete olivovým olejem ze všech stran, aby se na pánev nelepila. Můžete zkusit i fígl s pečicím papírem, který potřete olejem a vložíte dovnitř pánve. A pro lepší manipulaci můžeme do hrubších hranolek zapíchat grilovací špejle.

Přidejte hranolkům chuť jarní cibulky a kozího sýra

Hranolky pečte z každé strany 2 až 3 minuty, dokud nejsou opravdu opečené. Pokrájejte nahrubo svazek jarní cibulky, kterou přidejte na opečenou polentu a dejte na ně rozpustit plátky kozího sýra.

Jakmile je polenta opečena do zlatova a sýr se rozpustí, jsou hranolky připraveny na servis. Podávat můžete jako přílohu nebo ozdobu salátu či jako tapas podle chuti.