Asie na grilu? Podle Pohlreicha to jde hravě zvládnout, když máte fantazii

Pochopit asijskou kuchyni je pro nás o to obtížnější, protože oblast je to rozlehlá a liší se od severu k jiho a od východu na západ. Takže v Japonsku se bude vařit jinak než ve Vietnamu nebo na Filipínách.

Zdeněk Pohlreich však chtěl, aby soutěžící připravili jídla, která se budou lišit podle jednotlivých národností. Navíc by měla přinést ohňostroj chutí a barev, tedy všechno, co nás na ní fascinuje a chutná nám.

Stres byl o to větší, když se účinkující dozvěděli, že je budou hodnotit šéfkuchaři z vyhlášených asijských restaurací. Takže to bude něco, jako nosit dříví do lesa.

Zkušený mistr grilu Danny, který soutěží s dcerou Danielou, se ocitl úplně mimo hru. Jeho zkušenosti s touto kuchyní jsou podle jeho slov nulové, tak „přenechal vařečku“ dceři, která doma pokrmy tohoto typu občas uvaří a má je ráda. A podobně na tom byly i ostatní páry.

A o té vařečce, ta v soutěžních kuchyních tentokrát úplně chyběla. Nahradily je hůlky, které jsou pro asijské kuchaře přirozenou pomůckou.

Nezkušenost se projevila i ve výsledcích. Viera s Davidem věděli, že pro asijskou kuchyni je typický bůček, ale tím to končilo. Houby nedochutili, krůtu vysušili.

To zase Priky s Luckou nedodělali tuňáka a naopak hrubě přesmažili česnek, až zhořkl. Stejnou chybu udělali i Danny s Danielou. Svého lososa ve strachu, aby ho nepřetáhli, podávali skoro syrového.

Česko na grilu Pořad můžete sledovat každé pondělí večer na Primě, anebo týden předem na Prima+.

Skutečný „fičák“ však nastal až v rozstřelu. Zadání znělo: připravte grilovací klobásy. Nesmějí být ani tučné, ani suché, tak, aby chutnaly k pivu.

Zkuste si však za hodinu vlastnoručně připravit grilovací klobásy, tedy namlít, okořenit a ugrilovat. Zvolit recepturu, maso, koření. To jsou věci, které se u některých řezníků ladí po desetiletí.

Navíc se prakticky všichni soutěžící shodli v tom, že s podobným úkolem se ještě nikdy nesetkali. Takže logicky bojovali i s narážečkou, aby ve střívku nebyly vzduchové bubliny a mohli „stočit“ klobásky o stejnoměrné velikosti.

V rozstřelu bojovali Viera s Davidem, kteří ochucovali úplně klasicky, takže žádné gastronomické překvapení. Jenže dokázali je připravit tak, že byly pěkně šťavnaté, což je tučným plusem.

Dominika a Denisa vsadily na kmín a medvědí česnek, Pricky a Lucka zase na kombinaci vepřového masa se slaninou, česnekem, chilli a bílým vínem.

Jenže v tomto naprosto vyrovnaném souboji opět musí jít někdo z kola ven. Nakonec soutěž opustili Pricky s Luckou.