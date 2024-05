Tři kila žeber na grilu v americkém stylu. Jen málokdo v soutěži splnil zadání

Denisa s Dominikou byly trošku vyděšené, tvrdily, že žebra v životě negrilovaly a že nemají žádné zkušenosti. Navzdory tomu nakonec odvedly překvapivě solidní práci.

Zato Priky a Lucka si dali záležet, ale porotce zarazilo, jak šetřili na soli. „Jak to jídlo není osolené, tak jsou ty ostatní chutě úplně mrtvé,“ zkritizoval Zdeněk Pohlreich.

Viera s Davidem to schytali snad úplně nejvíc. David k přípravě zvolil vysoká masitá žebra, ale nedal jim dost času k upečení, takže byla nedodělaná. „Je to školní jídelna. Barbecue má být plné chutí, napálené marinádou. Kdybys mi naservíroval toto, tak ti to vrátím,“ rozjel se Pohlreich.

Jana s Romanem zase pobouřili tím, že to přehnali s teplotou při grilování, takže žebra jemně připálili. A navíc maso přetáhli, takže bylo trochu suché.

Danny s Danielou si napřed vytrpěli kritiku za zeleninovou přílohu, takže to vypadalo napřed na velký průšvih. Pohlreich si je dobíral za to, že jejich tempo přípravy vypadalo ve stylu „langsam“ a že nevěřil, že by termín vůbec mohli stihnout.

Jenže jejich zkušenost s grilováním se ukázala jako fenomenální a stejným výrazem ohodnotili porotci i jejich maso. A evidentně stejného názoru byla i amatérská porota, která jejich výtvor s vážnou převahou označila jako nejlepší žebra na stole.

Takže na porotě bylo, aby tradičně poslala do rozstřelu trojici soutěžících s nejméně povedenými žebry. Podle očekávání po hodnocení poroty to byli matka se synem Viera a David, pro Romana s Janou už to byla třetí účast v zachraňovací misi. Jako třetí to „odskákaly“ Denisa s Dominikou. Ač měly ze svého grilování dobrý pocit, počet soutěžících se zužuje a o to náročnější požadavky se kladou.

Jenže rozstřel je vždycky sázka do loterie, soutěžící nikdy nevědí, jaké vychytávky si na ně porota vymyslí. Tentokrát to byl flambovaný dezert. Což je běžný postup v dobrých restauracích, na grilu už ne tak obvyklý.

A tak jste mohli uvidět postup na francouzské palačinky Suzette, nočky se švestkami, ale i rakouský trhanec. Aby to nebylo až tak jednoduché, tak Viera s Davidem první verzi trhance stačili připálit, ale nevzdali to, v posledních minutách znovu zadělali těsto a úkol splnili.

Navíc se při rozstřelu spustil hustý déšť, takže soutěžící bojovali nejen s recepty, ale i s vodou, která zaplavovala grily i pracovní stoly. Navzdory nepřízni počasí však všechny týmy splnily úkol nad očekávání.

Faktem je, že v tomto kole nikdo po rozstřelu neopustil bojiště, dezerty byly naprosto vyrovnané. Ovšem s připomínkou, že to bylo v soutěži skutečně naposled.