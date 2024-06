Trenér Terzic končí v Dortmundu, o odchod si řekl po finále Ligy mistrů

Trenér Edin Terzic skončil u fotbalistů Dortmundu, které v minulé sezoně dovedl do finále Ligy mistrů. Borussia na webu uvedla, že jednačtyřicetiletý kouč požádal o okamžité rozvázání smlouvy a klub mu vyhověl. Podle médií by se měl do role hlavního trenéra posunout dosavadní asistent Nuri Sahin.