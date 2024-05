Dřív jsem se cpal od rána do večera, říká David. Za rok shodil 60 kilo

„Když jsem měl vystoupat do schodů, končila veškerá legrace. Oblečení bych už na sebe větší ani nesehnal a docházelo mi, že se brzy logicky dostaví i zdravotní problémy.“

„Rozhodný okamžik přišel na kluzišti, kde jsem si za nic na světě nedokázal zavázat brusle. Moje partnerka se jako správný parťák do pohody i nepohody ochotně nabídla, že mi je zaváže. V šatně plné lidí! A já se tehdy styděl jako blázen. Hlavně mi ale docvaklo, že to už je vrchol mého obžerství… V ten moment jsem si slíbil, že změním přístup k jídlu. Já totiž snědl, co mi přišlo do cesty,“ přiznává David.

Uvědomuju si, co jím

Sám se hubnout neodvážil, s tolika kily nadváhy to nebylo jen tak, a proto se svěřil do péče poradkyně Hanky Borkovcové.

Pár triků Nové potraviny:

Při hubnutí si můžete jídla vychutnávat víc než předtím. Opusťte zažité stereotypy, objevujte další potraviny a připravujte nové pokrmy. Zažeňte mlsnou:

Po ruce vždy mějte jablka, ředkvičky, mrkev i kedlubny, zbaví vás touhy po sladkém.

„Nejdřív jsem sledoval na internetu výsledky lidí, kteří s ní úspěšně shazovali. ‚Zhubli oni, zhubnu taky,‘ znělo moje heslo. A paní Hanka mi opravdu moc pomohla. V poradně si se mnou na začátku o všem povídala, vysvětlila mi, jak budeme dál postupovat. U mě šlo především o naprostou změnu jídelníčku. Já se totiž od rána do večera cpal vším možným. Dneska si ale při jídle uvědomuju, co jím a kolik toho můžu sníst,“ svěřuje se cílevědomý mladý muž a dodává, že vyřazených potravin se už nesmí dotknout.

Hubnul jsem vleže

Z jídelníčku David kompletně vyřadil veškeré bílé pečivo, mastné, tučné a přesolené jídlo, energetické nápoje i sladkosti, jež si vždycky rád dopřával v bohaté míře. Naopak do něj přibyla zelenina, kterou dříve moc nevyhledával, a naučil se taky jíst tuňáka.

„Měl jsem velké štěstí, že partnerka stála při mně a společně jsme připravovali každé jídlo přesně podle receptu a výživových hodnot doporučených mou výživovou poradkyní. Vysoká nadváha mi zpočátku nedovolila se aktivně hýbat, natož třeba sportovat, a hubnutí se odehrávalo vlastně víceméně vleže. Později mi pomáhalo cvičení v posilovně i dlouhé venkovní procházky a výlety se psem, kterého jsme si s přítelkyní pořídili.“

Předhazovali mi tloušťku

„Když se ohlížím zpátky do dětství a vlastně i dospělosti, tlustý jsem byl vlastně vždycky, zřejmě nejvíc ze všech. Já se ale přitom se svou obezitou dokázal sžít a přijmout ji. Na rozdíl od ostatních, kteří mi ji pořád předhazovali.“

„Středem posměchu jsem byl v podstatě neustále, což se samozřejmě odráželo na mém nízkém sebevědomí. Vybavuju si, jak někteří na začátku mého hubnutí tvrdili, že se mi to nepodaří, že to stejně nedám. A vidíte, dal jsem to! Za to vděčím i mojí milované přítelkyni, která se mnou měla tolik trpělivosti,“ chválí svou partnerku David, který má dole šedesát kilo a cítí se skvěle.

Konečně normální šatstvo

„Už se nestydím vejít někam do dveří, konečně můžu nakupovat úplně normální oblečení. Prostě jsem daleko šťastnější chlap.“

„Současnou hmotnost si chci a musím udržet. Pomáhají mi k tomu procházky do přírody s naší fenkou, cvičení i venkovní aktivity, o jaké na jaře a v létě nebude nouze. Víte, já vlastně nevím, do čeho jdu. Já v létě nikdy hubený nebyl, ale myslím, že budu moct dělat věci, které mi dříve nadváha nedovolila. Na to se moc těším,“ dodává David