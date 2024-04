Zázračná vláknina pomáhá s trávením i hubnutím. Kolik bychom jí měli sníst?

Jedno z hlavních doporučení pro zdravý jídelníček zní: „Jezte dostatek vlákniny.“ Každý to chápe a všichni se snaží. Ale dělají to dobře? A proč tomu vlastně tak je? Na to už spousta lidí neumí odpovědět. I proto je potřeba se nad tím zamyslet. Nejprve si řekněme, kde ji vlastně najdete. Není to těžké – schovává se totiž ve všech rostlinných potravinách.

Kolik vlákniny potřebujeme Obvykle se doporučuje, aby starší děti a dospělí přijímali zhruba 20 až 35 gramů vlákniny denně.

„Jejím zdrojem jsou tedy v prvé řadě zelenina, ovoce, obiloviny, luštěniny, ořechy a semínka,“ vysvětluje odbornice na zdravou výživu Katherine Morengo.

K celkovému pochopení vlastností vlákniny je třeba zmínit její základní rozdělení na rozpustnou a nerozpustnou. Ta první na sebe váže vodu, ve které se rozpouští. Zvyšuje tím sytost po jídle a působí také jako ochrana proti rozvoji cukrovky 2. typu. Nerozpustná vláknina urychluje průchod potraviny zažívacím traktem. Díky ní člověk dobře tráví a také se – a to je velmi důležité – pohodlně vyprazdňuje. Nesmíte to s ní ale přehnat, pak by vás ucpala.

„Proti tomu je obrana jediná: pravidelně pít, hlavně vodu anebo bylinné čaje,“ doplňuje odbornice.

Hodně zasytí, a tak člověk nemá hlad

A teď to hlavní – co pro nás tato věc vlastně dělá dobrého? V prvé řadě je, jak už jsme naznačili, skvělá na hubnutí. „Kdykoli si jí dáte jenom trochu, máte pocit, že jste sytí. A díky tomu se už dál neládujete,“ vysvětluje to expertka s tím, že tendence k přejídání jsou u člověka většinou psychické a pocit naprosté sytosti mu od tohoto druhu závislosti pomůže.

Kromě toho je ale vláknina skvělým pomocníkem při očistě těla, protože jen díky ní umí organismus odstraňovat odpadní látky i některé z toxinů.

V neposlední řadě funguje tato složka také jako probiotikum a podporuje správnou střevní mikroflóru. Prospěšné střevní bakterie se jí živí, je tedy důležitá pro jejich růst a rozmnožování. To má pozitivní vliv nejen na celkové zdraví a obranyschopnost každého jedince, ale samozřejmě také na jeho trávicí procesy.

Ke každému jídlu kousek zeleniny

Zařadit více vlákniny do stravy není těžké, ale hlavně z počátku na to musíte myslet. Začněte tím, že budete střídat tradiční suroviny s celozrnnými.

„Nemusíte se navždy vzdát křupavé francouzské bagetky, bílé jasmínové rýže nebo čerstvých těstovin. Jen je občas vyměňte za jejich celozrnné varianty a vyzkoušejte něco nového,“ doplňuje specialistka na zdravé stravování Kamila Metzová.

Podle ní je také fajn zařadit do každodenní stravy ovesné vločky. Neznamená to ale, že budete jíst k snídani jenom ovesné kaše. „Dávejte je do polévek, zahustěte s nimi zeleninové placičky, masové karbanátky, připravte z nich na výlet sladké energetické kuličky nebo vhoďte hrstku do smoothie,“ radí odbornice.

Ke každému jídlu si také dejte aspoň nějakou zeleninu. Nemusí to být mísa salátu. Jednou pár růžiček brokolice, jindy listy polníčku, cibulový salát s rajčaty, lžíce kvašené zeleniny pickles, pár proužků papriky k chlebu s pomazánkou. Každý kousek se počítá a dohromady za celý den se vláknina nasčítá. Co se týče ovoce, jezte ho hlavně celé.

Pokud ho budete jenom odšťavňovat, je to sice dobré, ale vyrobíte tak nápoj s vysokým obsahem cukru a zcela bez vlákniny. Sníst dvě jablka, dva pomeranče, citron a hrst hroznového vína by se vám najednou asi nechtělo. U freshe ani nemrknete a máte to všechno za vteřinu v sobě. Přemýšlejte proto o tom, co jíte. A nechte si zdravě chutnat.