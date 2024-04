Pětice tipů, jak se jednoduše dopracovat k vysněné postavě

Když chcete shodit nějaké to kilo, nejtěžší je udělat první krok. Ani Řím ale nepostavili za den. Začněte proto pomalu a vytrvejte, to je klíč k štíhlejší a zdravější postavě, která vám stabilně vydrží. Pokud se budete snažit každý den jíst o trochu zdravěji a o trochu víc se hýbat, vaše tělo se tomu přizpůsobí. Jak tedy zdravě a udržitelně na shazování kil?

Kalorický deficit je základ

Jídlo je palivo, získáváte z něj energii. Jestli přijmete více energie, než vaše tělo spálí, přibíráte. A když jí přijmete méně, než potřebujete, vezme si organismus tu chybějící z tukových zásob a vy hubnete. Kalorie dovnitř, kalorie ven a výsledný rozdíl se projeví na vaší váze, ať už přibíráním, nebo hubnutím.

Takhle snadné je to ale jen na první pohled – každé tělo je totiž jiné a potřebuje jiné množství onoho „paliva“; záleží přitom na pohlaví, věku, aktivitě i hmotnosti.

Pro znalost potřebného denního příjmu můžete zkusit použít orientační výpočty z některé z internetových kalkulaček nebo si nechat poradit od výživového specialisty.

Také můžete prostě jen pozorovat, jak vaše tělo reaguje. Jestliže se váha dlouhodobě drží na místě, je potřeba dostat se do tzv. kalorického deficitu – budete muset méně jíst nebo zařadit více pohybu.

Sestavte si správně jídelníček

Méně jíst a více se hýbat, to je ta nejzákladnější poučka a nejsnadnější rada, jak zhubnout. Důležité ale také je, co jíte. Zdravý jídelníček musí být vyvážený a pestrý, měl by obsahovat dostatečný podíl bílkovin, kvalitních sacharidů, zdravých tuků a vlákniny. Se správně sestaveným jídelníčkem se budete cítit dobře a nebude vás tolik trápit hlad ani mlsné chutě, což bývá během kalorického deficitu poměrně časté.

Pokud se rozhodnete zhubnout, zkuste jíst méně tuků a sacharidů a zaměřte se na kvalitní bílkoviny a dostatek zeleniny i ovoce, nemají tolik kalorií a lépe vás zasytí.

Dodejte tělu vlákninu

Drtivá většina Čechů má málo vlákniny, průměrný obyvatel naší země denně přijme asi jen polovinu doporučené dávky, vláknina je přitom nesmírně důležitá. Nejenže se díky ní budete cítit sytější, ale navíc pomáhá „čistit“ organismus.

Najdete ji v zelenině, ovoci či luštěninách. Dobrým způsobem, jak dostat do těla více této živiny, je také psyllium – vyvolává pocit sytosti a pomáhá nejen s hubnutím. Pokud víte, že nesníte dost vlákniny ve své běžné stravě, psyllium je ideální volbou.

S pohybem to bude snazší

Pohyb a zdraví jdou ruku v ruce. Sice můžete zhubnout, aniž byste se hýbali, když se budete poctivě držet kalorického deficitu. Jestli ale přidáte nějaký ten pohyb, spálíte více energie a o to větší množství jídla pak můžete během dne sníst a netrápit se hladem.

Pohyb má i spoustu dalších benefitů, kromě toho, že pomáhá při hubnutí, vám také zajistí klidnější spánek, zdravější srdce a lepší kondičku.

Každá aktivita navíc se počítá, zkuste třeba jen častěji chodit. Na to, abyste spalovali kalorie, měli příjemnější náladu a také lépe usínali, stačí vyrazit denně na krátkou třicetiminutovou procházku svižnějším krokem.

Doplňky stravy volte moudře

Bylo by krásné, kdyby běžně dostupné doplňky stravy dokázaly zhubnout za vás. Bohužel to tak ale nefunguje. Pokud se rozhodnete shodit nějaké to kilo, budete muset začít u sebe. Můžou vám ale pomoct zkrotit neodbytné chutě na sladké nebo mírnit pocit hladu.

Ideálními pomocníky jsou v této oblasti bylinky. Například garcinie účinně snižuje chuť k jídlu, zlepšuje trávení a podporuje samotné spalování tuků. Zelený čaj stimuluje metabolismus a zahání pocit hladu.

Dále je užitečná například spirulina, výjimečná sladkovodní řasa, která povzbuzuje činnost metabolismu, napomáhá omezovat hlad a snižuje chuť na sladkosti.