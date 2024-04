Lenka zhubla za rok 30 kilogramů. Partner ji poté požádal o ruku

„Zhubnout se mi podařilo už před lety na maturitní ples. Při studiu na vysoké škole se však ta kila zase vrátila, a to i s bonusem navrch. Zkoušela jsem hubnout sama, ale povedlo se mi sundat jen osm kilo.“

„Přítel mi jednoho dne řekl, že jestli nezhubnu, tak se nikdy nevdám. Tehdy jsem se naštvala sama na sebe a odhodlala se říct si o pomoc,“ vypráví Lenka, která si našla výživovou poradkyni Zuzanu Vostárkovou. Od té doby je na cestě ke své vysněné postavě.

Step aerobik a latina

„Byla jsem na sebe jako pes a dodržovala veškerá Zuzčina doporučení. Z jídelníčku zmizely sacharidy, pečivo a přílohy a své místo v něm trvale našla zelenina. Díky tomu šla moje váha dolů! To byl můj hlavní hnací motor.“

„A součástí hubnutí se stal i pohyb. Od dětství jsem se věnovala aerobiku, ale po přesunu do Prahy to skončilo. Někdy si doma sama zacvičím, jenže to není ono, proto od nového roku chodím na taneční lekce latiny pro ženy a svižný step aerobik. Tanec mě vždy ohromně nabije,“ ukazuje nám pár rytmických kreací žena narozená ve znamení Lva, která vyrůstala na Chodsku v malé vesničce Bořice převážně mezi samými kluky.

Do svatebních šatů

„Na dětství vzpomínám moc ráda. Hrávali jsme na schovávanou po celé vesnici, jezdili na kolech, pinkali volejbal, bobovali a bruslili. I tak byla moje postava oplácaná. A takovou mě potkal i můj partner, který měl taky kila navíc.“

„Dnes už jsme oba spokojení a dohromady o padesát kilo lehčí. Partner moji snahu o změnu opravdu ocenil, 23. prosince 2023 mě požádal o ruku! Takže se mám na co těšit a navíc motivaci ještě něco sundat do svatebních šatů,“ usmívá se spokojeně budoucí nevěsta, která s oblibou nakupuje oblečení.

„Tlustá Lenka“ v zrcadle

„Konečně už nemusím řešit, že do některého obchodu jít nemůžu, protože by tam neměli mou velikost. Dřív jsem hodně nosila černé kousky, ve kterých jsem se tak trošku schovávala. Teď už se nebojím vzít na sebe i výrazné barevné věci.“

Co zkusit? Jemnou masáž

Chuť k jídlu prý zažene masáž bodu, který leží mezi nosem a horním rtem. Zkuste ho chvilku jemně masírovat koncem ukazováčku. Mozek by měl signalizovat menší chuť k jídlu, takže hlad snáze zkrotíte.

„Loni nás pozvali na čtyři svatby a já si nové šaty opravdu užila. Taky mě baví, že už mám i nějaké sebevědomí a průbojnost. Je ale zvláštní, že i když teď vážím sedmdesát sedm kilo, občas se v zrcadle vidím jako ta dřívější tlustá Lenka,“ svěřila nám své pocity mladá žena, která si hezky užila Velikonoce.

Svátky jara na vesnici

„Velikonoce trávím každý rok s rodinou v mé rodné vesnici. V Bořicích se drží tradice, naši chlapi nás s kamarády a sousedy ráno vyšupají pomlázkou, abychom jim neuschly, a pak pokračují dál po vsi. Dopolední velikonoční veselí nám zpestřuje lidovou písničkou parta kamarádů v chodských krojích s hudebními nástroji. V pravé poledne se setkáme u rybníka, kde se snažíme přehodit přes hladinu vajíčky. A hned se celá naše rodina přesune do pergoly, kde si dáme dobré jídlo,“ líčí Lenka s tím, že stejně jako jindy napekla i letos s maminkou beránka, perníková vajíčka a velikonoční nádivku.

„Jaro mám ze všech ročních období nejraději, protože můžeme s partnerem trávit víc času venku. Teď mě ještě bude čekat příprava svatby a moc se těším na výběr svatebních šatů! Už kvůli tomu budu dbát na svou štíhlou linii. Úplně nejlepší na tom je, že když člověk se sebou něco udělá, tak ho to nabije energií a otevře mu nové obzory.“

„Určitě bych proto chtěla povzbudit každého, kdo přemýšlí o změně, ať se do toho pustí. Nové výzvy vás tak můžou nakopnout a inspirovat k dalším skvělým zážitkům, o které by přece bylo škoda se ochudit,“ uzavírá sympatická slečna.