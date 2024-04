Černá, bílá, žlutá, modrá. Co vyzařuje barva vašeho oblečení?

Jsou situace, kdy je vám jedno, co máte na sobě. Vezmete první tričko nebo košili, které najdete ve skříni, a hurá do práce. Ale pak jsou příležitosti, při nichž chcete dobře zapůsobit, ať už je to schůzka s novým mužem, pracovní pohovor nebo výroční večírek s přáteli. Zkrátka nechcete vypadat jako ušlápnutá chudinka v koutě, ale být tak trochu za hvězdu. Jak vám v tom pomůže odstín oblečení?

Černá klasika

Většina lidí miluje černou. Aby ne, dá se výborně kombinovat, navíc má zeštíhlující efekt. Podle psychologů vyzařuje energii, prestiž, sofistikovanost, vážnost a vysokou inteligenci. Není divu, že byla oblíbenkyní módní návrhářky Coco Chanel, která ji s gustem kombinovala s další kontrastní barvou – bílou.

U černé ale platí, že všeho s mírou. Pokud to s ní přeženete, budete působit zašle a smutně. U mužů zase přílišná dávka temného odstínu může vzbuzovat agresivní dojem. Tak pozor na to!

Bílá jako nevinnost

Barva sněhu symbolizuje čistotu, jednoduchost a upřímnost. Jste-li však od hlavy až po paty v bílém, mohou vás druzí paradoxně vnímat odtažitě, chladně a jako přílišné puntičkáře. Jestli se chystáte na pracovní pohovor, je bílá tou správnou volbou, nosí ji zpravidla lidé, kteří mají rádi pořádek a věci dokonale zorganizované.

Zároveň se intuitivně snoubí s předzvěstí něčeho nového, proto je doporučovanou alternativou na schůzky, kde chcete představit svůj nápad nebo myšlenku.