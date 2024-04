Eva zhubla 60 kilogramů. Dřív jsem žárlila já, teď žárlí manžel, říká

„Nebylo to nic příjemného, s těmi kily navrch mě bolela záda, procházky s dětmi byly také náročné, stejně tak péče o domácnost. Můj manžel navíc často koukal po jiných ženách a obdivoval jejich pěkné postavy.“

„Zkrátka moje psychika dostávala díky obezitě pořádně zabrat a sebevědomí bylo na nule. Musela jsem s tím něco udělat, vždyť mi ještě nebylo ani třicet,“ přiznává Eva, která ale řešení na své potíže našla.

Jen zahnat stres a obavy

„Na internetu jsem objevila skupinu OB Klinika a lidé v ní mě inspirovali. Někteří tam sundali opravdu hodně kilogramů a já si řekla, že když to dokázali oni, zvládnu to přece taky. Hlavně jsem musela pustit z hlavy stres, komplexy a obavy z neúspěchu.“

„Hodně mi pomohla změna stravy. Smažené jídlo, sladkosti a tučná masa, majonézové saláty a pečivo z mého jídelníčku zmizely. Jako pochoutka mi zůstala moje milovaná káva s mlíčkem, slazená čekankovým sirupem. No, a postupem času šla váha dolů, až se zastavila na krásných třiasedmdesáti kilech. Vždyť já za rok a půl sundala jednu štíhlou dívku,“ usmívá se sympatická dáma narozená ve znamení Lva, která měla velkou podporu i v sestře, co také hubla.

Baculatá slečna i nevěsta

A jak to měla Eva s pohybem? Ze začátku nesportovala, pouze chodila na procházky. Čekala, až se dostane těsně pod stovku, aby si nezatěžovala klouby.

„Pak jsem ale začala chodit do fitka k trenérce Radce a tam se mi krásně formovaly svaly i postava. A nejen to, sport mi teď přináší nový příval energie a relax.“

„Dneska ráda vzpomínám i na letní dětské tábory, kde jsem měla vždycky hodně aktivit. Na mojí postavě to ale moc vidět nebylo, tatínek je kuchař a vařil nám takové ty české dobroty jako buřtguláš nebo smažená a tučná jídla. Kdo by odolal! Baculatá jsem byla jako holka i jako slečna v dospívání,“ pokračuje půvabná brunetka. A takovou ji poznal i její manžel, který pochází z Tunisu.

Mateřství udělalo svoje

„Seznámil nás jeho bratr, který tady žije už víc než deset let. Musím s radostí přiznat, že když jsem zhubla těch šedesát kilo, což je vážně rozdíl, tak na mě muž žárlí. Aspoň teď ví, jaké to je, když k žárlivosti doháněl on mě.“

„Máme spolu dvě děti, syna Filipa a dceru Amiru. Při prvním těhotenství mi šla váha spíš dolů, ale i tak jsem měla po porodu nějakých sto dvacet kilo. U druhého těhotenství mi naskočilo patnáct kilo a po porodu váha zůstala. Nejspíš to bylo stresem a taky dojídáním po dětech,“ myslí si dvojnásobná maminka, která se dnes cítí skvěle.

Přijdu si jako osmnáctka

„Více teď vnímám sama sebe jako ženu, líp se o sebe starám. Místo dřívější nadměrné velikosti mám nyní M nebo L. Nádhera!“

„A užívám si už jaro i procházky rozkvetlou přírodou. Hmotnost se mi tak bude lépe držet na uzdě. Přijdu si jako osmnáctka, při chůzi nejsem vůbec unavená,“ dodává Eva.