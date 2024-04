Život ženě zachránila operace. Před extrémní obezitou i rakovinou

„Vždycky jsem byla považována za tu velkou holku, která je prostě tlustá a nezhubne. Byla jsem to já a okolo mě spousta štíhlých holek. Jednoho dne už jsem toho měla dost. Vrátila jsem se z klubu domů dřív a rozhodla se, že s tím něco udělám. Všechno jsem se snažila maskovat dokonalým líčením, oblečení i účesem. Ale cítila jsem se strašně a tak osaměle,“ uvedla pro Daily Star.

Nosila převážně černé oblečení, aby působila štíhleji, ale necítila se dobře. Pila i hodně alkoholu, aby zaháněla špatné myšlenky a cítila se lépe. To její obezitě samozřejmě nepřidávalo a kila šla nahoru ještě rychleji.

„Nakonec jsem si řekla, že už toho bylo dost. Sama sobě jsem slíbila, že dokud nezhubnu, do klubu nepůjdu. Zavřela jsem se doma, nepila jsem a snažila se zhubnout. To ale nebylo to nejlepší řešení, protože se jen zhoršily mé úzkosti a stejně váha dolů nešla,“ pokračovala.

Jediným řešením tak byla operace. O operativním zmenšení žaludku si načetla vše potřebné a oslovila lékaře na klinice v Turecku, kde byl zákrok za menší peníze než v Británii. Před operací vážila přes sto třicet kilo. Pár měsíců po ní už vážila jen osmdesát.

Radost z hubnutí vystřídal strach o život. Na noze se jí totiž utvořila piha, ze které se vyklubala rakovina kůže. Operace byla nutností a zachránila jí život. „Jsem kosmetička a miluji opálenou pleť. Ráda jsem se opalovala v soláriu, kam jsem chodila i třikrát týdně. Milovala jsem i opalování na dovolené u moře. Vždy jsem se chránila opalovacími krémy, ale uznávám, že solárium asi nebylo nejlepší nápad,“ doplnila. „Můj život byl teď opravdu jízda, ale ustála jsem to,“ dodala.