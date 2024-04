Lapila mě výživová poradkyně, vzpomíná Tomáš. Za půl roku shodil 19 kilo

„Zamlada jsem vážil sedmdesát dva kilo a najednou to byl metrák. Vnitřně mě pronásledoval pocit, že s tím musím něco udělat, dokud je ještě čas. Přece jen se mi blíží šedesátka a chci zůstat co nejdéle ve formě a v pohodě.“

„Inspirace ke zhubnutí ale nakonec přišla sama. Na internetu na mě ‚vyskočila‘ moje budoucí milá výživová poradkyně Jindřiška Ulrychová, já se nechal lapit a udělal jsem dobře,“ vtipkuje dnes Tomáš.

Šedesát kostek másla

„No, do smíchu mi moc nebylo, když mi paní Jindřiška sdělila, že na sobě nosím víc než šedesát kostek másla ve formě tuku a že moje vnitřní orgány jsou díky tomu značně utlačované. Nezbývalo mi než změnit životní styl.“

Pár triků Omezte sladké:

Myslete na dostatečné množství tekutin, vyhýbejte se sladkostem a sladkým minerálkám. Odvar z trnky:

Štíhlé linii napomáhá odvar z trnky. Dvě lžičky sušených květů přelijte šálkem horké vody a průběžně popíjejte.

„Začalo to tím, že jsme s partnerkou odjeli na čtrnáct dnů do trenčianských lázní, kde se úplně změnil můj jídelníček. Na talíř jsem si naložil maso a jako přílohu jen zeleninu. Úplně jsem vynechal pečivo a přílohy k obědu i večeři. Komentáře lidí u stolu mě ještě víc motivovaly, abych vydržel. Netrvalo dlouho, já si na takové stravování zvykl a pak už to šlo pomalu samo dolů,“ říká sympatický muž, který se dostal na váhu osmdesát jedna kilogramů a byl spokojený.

Kliky, dřepy, sklapovačky

„Jediné, co jsem si skutečně neodepřel, bylo pivo, na jedno nebo dvě za týden si i teď s kamarády rád zajdu. Překvapilo mě, že mi na Vánoce v poradně dovolili řízek s bramborovým salátem a tu a tam uždibnout i cukroví.“

„Do jídelníčku se mi nově připletly luštěniny, cizrna, avokádo, ryby, více sýrů a třeba i olomoucké tvarůžky. Chleba a rohlíky jsem nahradil zdravějším knäckebrotem se sezamem nebo kukuřičnými placičkami a vůbec mi to nevadí,“ pochvaluje si Tomáš, který navíc začal denně chodit za necelou hodinu šest kilometrů. Občas si jde zahrát i tenis, šlape na rotopedu a ráno dělá pravidelně kliky, sklapovačky a dřepy.

V obleku jako v pytli

„Moje současná partnerka tu změnu vidí pozitivně, protože je sama štíhlounká a já k ní ještě před pár měsíci moc dobře nepasoval. Přesto jsme se oba po našich rozvodech dali dohromady a je nám fajn. O váze vztah samozřejmě není, ale přece jen se chceme jeden druhému líbit.“

„Určitě jsem teď i spokojenější, mohu se klidně ohnout a nedělá mi to žádné potíže. A pomalu si měním šatník. Vtipné je, že jsem si na svatbu svého staršího syna pořídil v červnu nový drahý oblek, ale teď v něm vypadám jako v pytli,“ směje se táta dvou dospělých synů, který má moc rád teplo a těší se, že teď zase bude jezdit svoji třiatřiceti kilometrovou trasu na kole.

Na pivo a nanuka

„Na kole jezdím nejradši v přírodě. Okolí Hradce Králové je nádherné a plné písčitých cestiček, které se klikatí k průzračným nádržím, kde se mohu přes léto ochladit. Musím přiznat, že po cestě se leckdy stavím na jedno nealkoholické pivo v občerstvení U Pytláka či bufetu U Vlka v hradeckých lesích nebo si dám smetanového nanuka v hostinci Běleč.“

„To jen potvrzuje pravidlo, že pokud se člověk pravidelně hýbe, nemusí si odříkat ani taková drobná zakolísání ve stravovacím režimu,“ usmívá se nadšený cyklista, který plánuje třeba i pěší túry na letní dovolenou v Krkonoších.

„Taky už začnu pracovat na zahrádce, tam mám pořád co dělat. Těším se i na grilování, to prostě k teplým večerům patří. Svou hmotnost si určitě budu udržovat i nadále, stačí přemýšlet o tom, co jím a kolik toho sním,“ uzavírá Tomáš.