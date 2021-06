Střeva ovlivňují imunitu i psychiku. Jak o ně pečovat, poradí lékařka

Střeva se starají o to, abychom zůstali ve formě. Pokud o ně dobře nepečujeme, mohou nás trápit zdravotní potíže. Co střevům škodí, co naopak prospívá a jak ovlivňují naše zdraví? Na tyto a další otázky bude ve čtvrtek od 12 hodin odpovídat lékařka Marie Skalská.