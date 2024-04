Sex, lepší spánek i jídlo. Sedm tipů, jak ošidit geny a stárnout pomaleji

Využijte dobré geny

Náš organismus je jako dokonalý stroj, který toho dokáže mnohem víc, než vůbec tušíme. Kromě jiného obsahuje také „součástky“, které lze určitým způsobem ovlivnit, přesněji řečeno aktivovat či naopak vypnout. A to jsou naše geny.

Právě ty v mnoha ohledech určují, jak budeme vypadat ve dvaceti, čtyřiceti nebo šedesáti, jestli budeme mít sklony k obezitě, vypouklé břicho a zadek jako meloun, či naopak štíhlou figuru, ploché bříško a pozadí, co připomíná krásně vyloupnutou mandli.

„Faktem je, že vědci našli nové metody, s nimiž můžeme převzít kontrolu nad svými geny. Například zlobivé geny stárnutí, obvykle spojené s přibýváním tuku a vrásek, můžou být do značné míry pacifikovány dietou, cvičením a volbou životního stylu. Jednoduše řečeno, zapnutím svých dobrých genů a vypnutím těch špatných můžete skutečně zabránit stárnutí – bez ohledu na to, kolik let vám je,“ píše ve své knize Omládněte za sedm týdnů americká lékařka Sara Gottfriedová a jedním dechem dodává, že vůbec nezáleží na tom, že špatných genů máte víc než dobrých.

„Stále můžete zhubnout, zlepšit kvalitu své pokožky a změnit způsob, jakým vaše DNA ovládá prvky vašeho těla a mysli. Nepotřebujete ani tým trenérů nebo kuchařů, stačí dodržovat určitý cvičební a stravovací režim – můžete prostě vypadat jako vlastník šťastných genů, ať už je ve skutečnosti máte, nebo ne.“

Jinými slovy, životní styl a prostředí, ve kterém žijete, je důležitější než genetická výbava, co jste dostali do vínku. Řekněte sami, není to skvělé? To přece znamená, že mládí i stáří máte z velké části ve svých rukou.