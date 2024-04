Obaly na ovoce z papíru i želé kostky. Firmy hledají alternativy k plastům

Přestože jsou plasty účinným nástrojem proti plýtvání potravinami, evropské země i USA nadále pokračují ve snahách je omezit. Ke slovu se tak dostávají alternativní obalové materiály, do nichž se ovoce a zelenina na pultech balí, upozornil portál The New York Times.