Velká francouzská revoluce. Fast foody musí servírovat v omyvatelném nádobí

McDonald’s, Burger King, Starbucks nebo Subway či další řetězce rychlého stravování ve Francii nyní horečnatě finišují v nahrazování odpadních obalů opakovaně použitelným nádobím ještě před uplynutím lhůty. Většina podniků rychlého občerstvení totiž donedávna využívala ekonomický model založený na vyhazování krabiček, kelímků a obalů, které zákazníci po jídle jednoduše vyklopí z tácu do koše.

S tím je však konec. Podle nových francouzských pravidel budou muset všechny restaurace s více než dvaceti místy k sezení, a to včetně pracovních kantýn, pekárenských řetězců, fastfoodů nebo suši restaurací, poskytovat zákazníkům opakovaně použitelné, omyvatelné hrnky, talíře, nádobí a příbory. Francouzské ekologické organizace tento krok označily za naprostou změnu paradigmatu v tomto odvětví.

Ve Francii funguje v současnosti zhruba 30 000 provozoven rychlého občerstvení. Ty vydají ročně kolem 6 miliard porcí jídel, vyprodukují při tom odhadem 180 000 tun odpadu. Podle ekologických organizací více než polovinu z tohoto čísla tvoří lidé, kteří se stravují právě ve fast foodech.

Kontroly jsou nutné

„Jsme nesmírně rádi, že opatření konečně vstupuje v platnost,“ říká Alice Elfassiová, vedoucí právního oddělení nevládní organizace Zero Waste France, která toto opatření prosadila do zákona. Vláda zákon schválila v roce 2020, ale dala společnostem čas na přípravu až do roku 2023. „Rychlé občerstvení je odvětví, které vyrábí velké množství odpadu. Přestože jsou jednorázové plasty již zakázané, nahradilo je velké množstvím dalších materiálů, které se vyhazují, jako třeba lepenka, dřevo, bambus. To považujeme za nepřijatelné plýtvání zdroji,“ dodává aktivistka.

Její organizace i další skupiny nyní vehementně tlačí na vládu, aby prováděla řádné kontroly, zda restaurace rychlého občerstvení dodržují zákon a v případě potřeby udělovala i pokuty. Vláda by podle ní měla také zvážit, jaké alternativy podniky zavádějí. „Většina restaurací rychlého občerstvení samozřejmě nepřejde na klasické sklo nebo porcelán, které vydrží roky, ale zvolí tvrdý plast. My máme obavy o jeho trvanlivost. Snese stovky umytí, anebo ho vyhodí už po několika málo umytích? V tomto ohledu budeme velmi ostražití,“ dodává Elfassiová.

Nový francouzský zákon se zatím týká pouze nádobí, které používají zákazníci sedící v restauracích. Každý, kdo si objedná jídlo s sebou, například u McDonald’s, bude i nadále dostávat jednorázové obaly. Ekologické skupiny však doufají, že by se v budoucnu mohly změnit i ty. Například tak, že by zákazníci v podniku nechávali zálohu na obaly a vraceli je při další návštěvě.

Málo místa pro myčku

Nový zákon v praxi znamená, že hamburgery či sendviče již zákazník nedostane zabalené v papírové či plastové krabičce, ale mohou být i nadále baleny do papíru. Všechny ostatní pokrmy včetně hranolků, nuget, pizzy, zmrzliny nebo dortů se musí servírovat na opakovaně použitelném nádobí. Nápoje pak v opakovaně použitelných kelímcích umytých při 60 °C jako v tradičních restauracích.

Několik prodejen McDonald’s ve Francii nedávno zavedlo opakovaně použitelné plastové nádoby na hranolky, jejichž tvar přesně odpovídá jejich tradičním červeným jednorázovým obalům společnosti. Také společnost Burger King již vyzkoušela opakovaně použitelné misky a kelímky.

Pro mnoho restaurací rychlého občerstvení může být nalezení vhodného místa pro umístění myčky nádobí na mytí kelímků a talířů problém. Náklady jim také zvýší opatření, která budou zákazníky upozorňovat, aby obaly nevyhazovali nebo je neodnášeli domů. Někteří zákazníci již nyní uvedli, že se obávají o čistotu opakovaně použitelné kelímků. „Raději si nechám jídlo zabalit a odnesu si ho s sebou,“ říká jeden z nich.

Čtyři francouzské ekologické skupiny nedávno zveřejnily otevřený dopis, v němž apelují na zákazníky, aby byli ostražití a přestali jíst v takových restauracích, kde nový zákon nedodržují.