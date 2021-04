Zákaz plastů je nesmysl. Náhražky můžou být i větší zátěž, říká vědkyně

Od července začne v Česku platit zákaz výroby a prodeje jednorázových plastů. Jde podle vás o nějaký zásadní krok?

Pro Českou republiku asi ano, jde o poměrně velké množství odpadu. Ministerstvo to vyčíslilo zhruba na 1,77 miliardy kusů. Každopádně v globálním měřítku jsme zatím taková malá ryba. Svým odpadem sice přispíváme do oceánů, ale to množství je oproti asijským zemím úplně zanedbatelné. Pokud se k problému takovým způsobem postaví úplně všechny země, bude problém z části vyřešen.

Pokud bude skládkování stále nejlevnější varianta nakládání s odpady, pak se recyklace firmám finančně nevyplatí. Iva Janáková odbornice na třídění a zpracování odpadu