Na ideální postavě nelpím, říká Lada. Za půl roku shodila 21 kilogramů

„Před přibíráním na váze mě nezachránilo ani dětství plné pohybu. ‚Ty nejsi po nás. Postavou se podobáš tetě Jarušce,‘ říkávali mi doma. A Jaruška byla skutečně žena krev a mlíko. Pak jsem ale záhadně zhubla na jednom letním dětském táboře a zůstala docela dlouho štíhlá. Všechno změnilo až těhotenství,“ svěřila se Lada.

Nadváhu jsem neřešila

„Po tom prvním mi zůstala jen čtyři kila navrch. Bylo mi tak zle, že jsem ve výsledku spíš hubla. Na konci těhotenství s Kačenkou jsem ovšem vážila osmdesát kilogramů, kterých se mi nedařilo zbavit.“

„Tahle cifra ale ještě nebyla tak strašná. Horší bylo, že se postupem času zvyšovala. Přiznávám, že tenkrát jsem kila moc neřešila, docela dobře mi obalila nervy. A můj muž mě ujišťoval, že mi to sluší. Já to vnímala jinak, hlavně jsem se přestávala cítit dobře,“ vypráví žena narozená ve znamení Raka.

Jenom kilo do metráku

Nadváha postupem času Ladu začínala omezovat i v běžném životě. Cítila se neforemná, neohrabaná a k tomu věčně zadýchaná.

„Pořádný šok ale přišel, když mě na gynekologii postavili na váhu, která odhalila nemilosrdnou pravdu. Do metráku mi chybělo jen kilo. To byla poslední kapka, co rozhodla o tom, že začnu hubnout.“

„Čtrnáct dní jsem jedla naposledy kolem čtvrté hodiny, vyřadila veškeré sladkosti, jenže výsledek žádný. Nejsem zrovna trpělivá a počítání kalorií mě vůbec nelákalo. A nechtělo se mi vařit jiné jídlo sobě a jiné manželovi. Nakonec se mi ale shodit podařilo, a to díky firmě, kde pracuju. Zkusila jsem jejich speciální pokrmy určené pro lidi s nadváhou. A kila vážně mizela,“ pochlubila se.

Tančíme spolu dodnes

„Hodně mi pomáhá i pohyb. S manželem chodíme po horách, oba s oblibou jezdíme na kole a já navíc tančím. Dokonce jsem založila taneční kroužek, abychom se my ženy v mém věku měly kde sejít, pořádně se protáhnout a tancem vyjádřit své pocity.“

„Tanec mě bavil vždycky, jako holka jsem vedla i skupinu při základní škole. Co jsem se tenkrát se svými kamarádkami nachodila na plesy a do tanečních klubů! Vždyť já při tanci potkala i svou životní lásku, mého muže, se kterým to na parketu občas roztáčím i dneska,“ chválí svého partnera energická Lada, která nám dala nahlédnout také do jejich svatebního alba.

Viděla jsem se silnější

„Podívejte se na mě, jak jsem byla štíhlá! Co bych teď za takovou postavu dala. I přesto mě tenkrát trápilo, že nemám míry jak modelka. To se ženám často stává, že až s odstupem roků chápou, že tenkrát na sebe byly zbytečně přísně.“

„Dneska v mých třiapadesáti mám radost, že vážím sedmdesát osm kilo a cítím se líp než skoro s tím metrákem. A to je důležité. Nelpět na ideální postavě podle tabulek, ale mít takovou, ve které se cítíme dobře. A o to se může pokusit každý,“ myslí si Lada, která si už dělá plány na jaro a léto.

O prázdninách hurá do hor

„Bydlíme v rodinném domku s velikou zahradou, kde je neustále spousta práce. Už se těším na svůj skleník, kde pěstuju rajčata, okurky a papriky.“

„O prázdninách si vyjedeme na túru do hor a během srpna se chystáme s partou přátel na kola. Ani na podzim se ale doma moc neohřeju, protože pravidelně jezdíme s kamarádkami z tanečního kroužku na prodloužený víkend do lázní.“