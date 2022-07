Pozor na vysoký tlak v létě, vedro srdci nesvědčí

Zásady správného měření tlaku Před měřením je potřeba sedět v klidu několik minut v tiché místnosti a předtím alespoň půl hodiny vydržet bez kouření, jídla, kofeinu a fyzických aktivit. Je důležité mít podepřená záda a paži, nehýbat se a nemluvit, nohy by neměly být překřížené. Vždy je potřeba měřit tlak dvakrát s časovým intervalem 1 až 2 minuty, případně i potřetí, budou-li první dvě měření výrazně rozdílná. Měření tlaku je vhodné ráno a večer, před užitím léků a vždy při potížích. Doporučuje se používat standardní manžetu, ovšem u lidí s nadměrným obvodem paže, zejména u obézních, je potřeba používat širší manžetu, u jedinců s malým obvodem paže naopak malou manžetu. Manžeta představuje důležitou součást tlakoměru a je nutné dbát na to, aby byla umístěna v úrovni srdce. Při prvním měření je vhodné změřit krevní tlak na obou pažích, aby se zjistil případný rozdíl při periferním postižení cév. Následně si ho změřte na paži, kde se vám ukázaly vyšší hodnoty. U starších lidí, diabetiků a těch, kteří mívají sklony k nízkým hodnotám, je vhodné změřit krevní tlak i vestoje (v první a páté minutě od postavení se), protože po zaujmutí vzpřímeného postoje může nadměrně klesnout. Při měření si všímejte také tepové frekvence, její hodnota by měla být optimálně mezi 60 až 70 údery za minutu.