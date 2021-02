Kariéristka, žárlivka i šmudla. Které typy žen muži nejčastěji opouštějí

Nudná a nudnější

Co člověk, to originál, jenže až příliš konzervativní typy žen či ty, které nemají dostatečný smysl pro humor, mohou jednoduše nudit. Možná již máte věk na to, abyste byla „rozumná“ a nedělala vylomeniny, přesto v sobě nenechte zemřít onu spontánní dívenku, kterou jste v minulosti byla.

Neuškodí ji občas probudit a vyjít z denního stereotypu. Udělejte klidně i něco hodně divokého. Překvapte svůj protějšek. Do vztahu, zvláště dlouhodobého, je totiž potřeba vnést trochu toho svěžího vzruchu.

Pokud stále pojedete jen v zajetých kolejích a nebudete se více snažit, můžete klidně partnera vehnat do náručí jiné. Té, co vlije muži novou krev do žil, a té, u které získá pocit, že žije, ne jen přežívá.