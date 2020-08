Matky, netvrďte dcerám, že ženy a muži si jsou rovni, říká Daniela Kovářová

Proč jste si vybrala tohle téma?

Pocházím z italské rodiny. Ty jsou známé tím, že matka je hlava rodu. V naší rodové linii byly vždycky silné matky, silné ženy. Máme už několik generací zakotvené, že dcery matky milují, ale zároveň s nimi bojují a utíkají od nich daleko. Moje babička odešla z Itálie do Brna, moje maminka z Brna do Ostravy, já z Ostravy do Plzně. Říká se, že některá šla za mužem, některá za prací, ale ve skutečnosti unikáme z chapadel svých matek. Jsem přesvědčená, že je milujeme a současně nenávidíme, nechceme se jim podobat a ve stáří zjistíme, že jsme jejich kopie. A protože v okolí vidím spoustu žen, které se svými matkami nějakým způsobem bojují, řekla jsem si, že na tom založím detektivku.