Češi jsou v otázce sexuality otevřenější, říká lektorka burlesky Sara z Kentucky

Procestovala jste hodně zemí, než jste se zabydlela v Česku?

Od narození jsem v Iowě žila na farmě, kde můj otec pěstoval kukuřici a sóju. Měli jsme ale příbuzné ve Velké Británii, a tak jsem na rozdíl od svých spolužáků už ve dvanácti letech létala do Evropy. Brzy jsem se díky tomu naučila, že existují i jiné kultury a odlišné životní styly než jen ten, jaký jsem vedla ve Státech. V průběhu let jsem navštívila i jiné evropské země včetně České republiky. V osmnácti jsem se odstěhovala do Chicaga, protože to byl můj velký sen, a po čase jsme se s manželem přestěhovali do Kentucky. Jenže jsme tam začali být nespokojení a potřebovali jsme změnu prostředí. Zatoužili jsme po životě v Evropě a Praha se nám zdála jako ideální volba.

V USA lidi jejich práce doslova definuje. Češi se mnohem víc zaměřují na své zájmy a jsou sami sebou. U většiny svých přátel vlastně doteď ani nevím, čím se živí.