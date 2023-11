Odjel do Prahy, protože se mu o ní zdálo. Dnes mi tu vadí drahota, říká Američan

Kdy vás poprvé napadlo, že se přestěhujete do Prahy?

Mojí původní volbou byla Barcelona, protože jsem tam už v minulosti byl a život ve Španělsku jsem si dokázal představit. Bude to znít bláznivě, ale vše se změnilo, když se mi jednu noc o Praze – městě, o kterém jsem věděl jen to, že existuje – zdálo. Ráno jsem se vzbudil a řekl si: „Tak fajn, jedu do Prahy.“ Celkově byl tento krok zásadní i pro mé myšlení. Uvědomil jsem si, že život nemusím žít jen podle plánu. Tedy tak, jak jsem ho žil dosud. Došlo mi, že se můžu více řídit svou intuicí a o to více také riskovat. A co je riskantnější než začít žít v zemi, kterou vůbec neznáte? V souladu se svým novým nastavením jsem vše zařídil, sbalil si batoh a v roce 1992 odletěl do Prahy.

Můj let byl naplánovaný na 11. září. Ráno mi volal kamarád a litoval mě, že nikam neletím. Nechápal jsem proč, a tak mi řekl, ať si pustím zprávy.