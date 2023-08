Praha znamená svobodu. V Bělorusku by mě za mé umění zavřeli, říká Anna Karan

Jak se to stalo, že jste vyrůstala na Kubě?

Oba mí rodiče byli spíše technicky zaměření. Maminka byla ekonomka a tatínek inženýr. A právě on dostal zajímavou několikaletou zakázku na Kubě. Přestěhovali jsme se tam, když mi byly teprve čtyři roky. Po šesti letech jsme se vrátili zpět do Běloruska a pamatuji si, že to pro mě byl velký šok a vůbec se mi v mé rodné zemi nelíbilo. Vadilo mi hlavně počasí a také jsem si všímala, že oproti Kubě nebylo v Bělorusku vlastně nic k dostání. Takže co šlo, si lidé sami pěstovali a chovali zvířata. Stejně to tam funguje i dnes. Dalším negativním jevem, protože mluvíme o devadesátých letech, byl rozmach mafie.

Až v Praze jsem zjistila, že má každý slovanský národ úplně jiný charakter. Pak mě ještě překvapilo, jak byla Praha špinavá, zvlášť Žižkov.