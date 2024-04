Prahu čeká velká tramvajová výluka, dotkne se více než dvaceti linek

Změny čísel tramvají Linka číslo 3 ve směru z Modřan pojede ze zastávky Jindřišská do zastávky Senovážné náměstí , a poté bude pokračovat jako linka číslo 26 směr Nádraží Hostivař.

Linka číslo 6 ve směru od Kubánského náměstí pojede na Karlovo náměstí, odkud bude pokračovat jako linka číslo 14 směr Spořilov.

Linka číslo 14 ve směru od Spořilova bude zkrácena do zastávky Karlovo náměstí , pojede jako linka číslo 6 na Kubánské náměstí.

Linka číslo 26 ve směru od Nádraží Hostivař pojede ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Senovážné náměstí, poté bude pokračovat jako linka číslo 3 přes zastávku Jindřišská směr Sídliště Modřany.